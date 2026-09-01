Penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, telah memastikan masa depannya bersama Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Alvarez telah memastikan masa depannya setelah memberi tahu direktur olahraga Mateu Alemany mengenai keputusan untuk bertahan bersama Atletico Madrid, sehingga menutup lembaran polemik seputar kemungkinan kepindahannya ke Barcelona, setidaknya hingga jendela transfer musim dingin mendatang.

Julian Alvarez berlatih secara normal bersama Atletico pada hari Selasa ini, sehingga menepis segala tudingan pembangkangan yang menyertainya dalam beberapa hari terakhir.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa saga Julian Alvarez telah mencapai akhirnya, karena penyerang Argentina itu akan bertahan di Stadion Metropolitano, di tengah sikap tegas yang diambil Atletico Madrid dengan menolak mengizinkannya pindah ke Barcelona.



Meski menerima banyak tawaran sepanjang periode transfer musim panas, terutama minat kuat dari Arsenal yang dilatih Mikel Arteta, pemain internasional Argentina itu mengambil keputusan untuk bertahan bersama Atletico Madrid.

Kendati demikian, keputusan tersebut kemungkinan besar berangkat dari keinginannya untuk mencari peluang pindah ke Barcelona pada periode transfer di masa mendatang, setelah ia tidak lagi memiliki motivasi untuk bergabung dengan tim-tim lain yang namanya sempat dikaitkan.



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