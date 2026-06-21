Jürgen Klopp sangat marah kepada Rafael van der Vaart

Jürgen Klopp melontarkan kritik tajam terhadap Rafael van der Vaart menyusul komentarnya mengenai Virgil van Dijk. Mantan manajer Liverpool itu menanggapi analisis mantan pemain timnas tersebut pada Sabtu malam di stasiun televisi Jerman ARD; van der Vaart sebelumnya telah melontarkan komentar negatif terhadap kapten tim Oranje tersebut selama pertandingan Piala Dunia antara Belanda dan Jepang (2-2).

Van der Vaart membahas momen di mana Van Dijk kehilangan jejak penyerang Jepang, Ayase Ueda, setelah pertandingan usai. Meskipun sang bek juga berhasil mencetak gol dalam pertandingan tersebut, sang analis tidak terkesan dengan penampilan kapten timnas Belanda itu.

Mantan gelandang tersebut menggunakan perbandingan yang mencolok. Van der Vaart menyatakan bahwa pada saat itu Van Dijk tampak seperti Boeing 747, sebuah komentar yang sangat tidak disukai oleh Klopp.

“Saya tidak yakin apakah layak menyebut nama Rafael van der Vaart. Namun, jika suatu saat dia mengatakan sesuatu yang positif tentang seorang pemain, saya bersedia untuk kembali menganggapnya serius,” sindir Klopp.

“Kamu merasa dia melihat sesuatu, lalu harus mengungkapkannya dengan kata-kata yang berlebihan, dan kemudian menyerang dengan keras. Tapi sebenarnya hal itu tidak sepenting itu,” kata Klopp.

Klopp dan Van Dijk bekerja sama secara intensif di Liverpool antara tahun 2018 dan 2024. Selama periode tersebut, pemain asal Belanda itu tumbuh menjadi ikon klub dan meraih berbagai gelar besar, termasuk Liga Champions dan Liga Premier.