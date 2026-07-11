Jürgen Klopp mencapai kesepakatan dan kembali secara permanen sebagai pelatih

Jürgen Klopp menjadi pelatih baru tim nasional Jerman, demikian dilaporkan Fabrizio Romano dan Florian Plettenberg pada Sabtu sore. Ia menandatangani kontrak jangka panjang dengan Asosiasi Sepak Bola Jerman.

Klopp, yang selama beberapa tahun terakhir menjabat sebagai kepala urusan sepak bola di Red Bull, kini mengundurkan diri dari jabatannya di sana.

Rincian penyelesaian kontraknya di Red Bull masih harus dibahas, namun sudah pasti bahwa ia akan menjadi pelatih kepala timnas Jerman.

Klopp menandatangani kontrak dengan DFB hingga pertengahan 2030, sehingga ia pasti akan memimpin tim nasional Jerman pada Kejuaraan Eropa 2028 di Inggris Raya serta Piala Dunia di Spanyol, Portugal, dan Maroko.

Sebelumnya, Klopp pernah melatih di antara lain FSV Mainz ‘05, Borussia Dortmund, dan Liverpool. Bersama klub terakhir tersebut, ia berhasil menjuarai Liga Premier dan Liga Champions.

Klopp mengambil alih tongkat estafet dari Julian Nagelsmann. Pelatih tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan tugasnya sebagai pelatih tim nasional setelah Piala Dunia yang sangat mengecewakan, di mana Jerman gagal lolos ke babak 16 besar setelah kalah dari Paraguay (1-1, kalah dalam adu penalti).