"Saya kira begitu," kata direktur olahraga DFB Rudi Völler di "Kongres Pelatih Internasional" di Mainz ketika ditanya soal itu, lalu menambahkan: "Jo Kimmich telah membuktikannya dalam banyak pertandingan internasional bahwa dia adalah pembawa panji, seorang kapten yang hebat. Saya tidak bisa membayangkan akan ada perubahan besar dalam hal itu."

Klopp, yang saat perkenalannya pada Jumat dihadiri Völler yang duduk di barisan depan, adalah "pelatih yang luar biasa berpengalaman", ujar Völler, tetapi dia juga "sudah merasakan betapa besar bobot jabatan ini. Saya juga punya pengalaman itu, saya juga pernah menjalaninya selama empat tahun: Ini memang tidak seperti di tim klub."

Völler membela Nagelsmann dari para pengkritik: "Dia tidak pantas mendapatkannya"

Völler melanjutkan: "Anda bisa saja berada di klub-klub terbaik di dunia, tetapi menjadi pelatih tim nasional di federasi besar - dan Jerman masih tetap seperti itu -, adalah sesuatu yang sangat besar. Dan dia juga akan menyadari, saya juga selalu mengatakan ini kepada Julian (Nagelsmann): Apa pun keputusan yang diambil - dalam pemanggilan, susunan pemain, taktik -, ada 80 juta orang yang ikut membahasnya. Dan Anda tidak bisa menyenangkan semua orang."

Pendahulu Klopp, Nagelsmann, yang mundur setelah bencana Piala Dunia, menurut keluhan Völler, sebagian telah dikritik secara tidak adil dan terlalu keras. "Dia tidak pantas mendapatkannya. Dia adalah pribadi top, sosok muda top yang memiliki karier kepelatihan yang sangat besar di depannya, dia masih muda. Saya sangat yakin tidak akan lama lagi sampai dia kembali berada di klub top. Saya sangat berani bertaruh soal itu."





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