Juara Inter terus melaju kencang dan mengalahkan Lazio dengan skor telak

Setelah memastikan gelar juara melawan Parma (2-0), Inter terus melaju dengan gemilang di Serie A. Lazio, yang menempatkan Kenneth Taylor di bangku cadangan dan Tijjani Noslin sebagai starter, dikalahkan dengan skor 0-3

Hanya dalam enam menit, Lautaro Martínez mencetak gol keenam belasnya di Serie A musim ini dan membawa Inter unggul 0-1. Setelah lemparan ke dalam yang jauh dari Yann Aurel Bisseck, Marcus Thuram menyundul bola, yang kemudian diselesaikan dengan apik oleh pemain Argentina itu: 0-1.

Lazio hampir tidak bisa berbuat apa-apa di babak pertama. Inter mengambil inisiatif dan mengendalikan pertandingan, sementara tim tuan rumah hampir tidak menciptakan peluang.

Tak lama sebelum jeda, sang juara menggandakan skor. Petar Sucic menempatkan bola dengan indah ke sudut kiri atas gawang menggunakan bagian dalam kaki setelah menerima umpan dari Martínez: 0-2. Skor tersebut juga menjadi skor saat jeda. Tim asal Milan ini hampir tidak mengalami kesulitan di babak pertama.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Bisseck nyaris mencetak gol ketiga. Martínez memberikan umpan kepada bek asal Jerman itu, namun ia gagal mengecoh kiper Edoardo Motta di sudut dekat. Tak lama kemudian, Alessio Romagnoli menendang betis Angle-Yoan Bonny. Setelah intervensi VAR, bek tersebut mendapat kartu merah, yang membuat Lazio semakin terdesak.

Noslin mendapat kesempatan untuk menghidupkan kembali ketegangan 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Pemain asal Belanda itu melakukan kombinasi pendek dengan Boulaye Dia, kemudian mengelabui Carlos Augusto, dan bisa melepaskan tendangan bebas di dalam kotak penalti. Namun, upayanya tidak mencapai gawang karena Luis Henrique berhasil memblokir tembakan tersebut.

Tak lama kemudian, Inter memastikan kemenangan mereka. Setelah kehilangan bola yang ceroboh dari tim Roma, bola akhirnya jatuh ke kaki Henrikh Mkhitaryan, yang melepaskan tendangan keras dan tinggi ke atap gawang: 0-3. Dengan itu, gelandang tersebut menentukan skor akhir.