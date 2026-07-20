Juara dunia itu menempatkan dirinya dalam situasi sulit

Kemenangan tim nasional Spanyol dalam Piala Dunia 2026 bukan hanya sebuah pencapaian bersejarah, tetapi juga kembali mengangkat serangkaian janji yang dilontarkan para pemain “La Roja” sebelum turnamen dimulai, terutama Marc Cucurella, yang kini dituntut untuk menepati pernyataan-pernyataannya yang sempat memicu kontroversi luas di kalangan suporter.

Timnas Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah menampilkan performa luar biasa yang diakhiri dengan kemenangan di pertandingan final, sehingga generasi baru para pemain ini mencatatkan namanya dengan huruf emas dalam sejarah sepak bola Spanyol.

Kokorela, bek baru Real Madrid, sebelumnya telah berjanji sebelum turnamen bahwa ia akan mengabadikan prestasi ini dengan membuat tato bergambar pelatih Luis de la Fuente, jika tim nasional berhasil meraih gelar juara, sebuah janji yang kembali ia singgung setelah pertandingan final.

Kokorela berkata: “Sekarang saya harus memikirkan tempat yang tepat untuk membuat tato Luis de la Fuente. Saya akan menempatkannya di tempat yang terlihat oleh semua orang, dan saya akan memutuskannya selama perjalanan pulang ke Spanyol.”

Selain itu, sang pemain juga memposting pesan di akun “Instagram”-nya, menanyakan kepada para pengikutnya apakah ada yang mengenal seniman tato yang cocok, sebagai isyarat jelas atas niatnya untuk menepati janjinya.

Namun, tato bukanlah satu-satunya janji yang harus dipenuhi oleh Cocorela, karena para penggemar kembali mengungkit pernyataan sebelumnya, di mana ia menegaskan akan pensiun dari tim nasional jika timnas Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia.

Dalam wawancara sebelumnya dengan saluran “Movistar”, sang pemain mengatakan, “Jika kami memenangkan Piala Dunia, saya akan menghubungi Luis de la Fuente keesokan harinya dan memberitahunya bahwa saya akan pensiun dari tim nasional, dan agar dia tidak mengandalkan saya lagi. Setelah memenangkan Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia, Anda tidak bisa meminta lebih dari itu.”

Meskipun pernyataan tersebut tersebar luas, semua indikasi menunjukkan bahwa Cocorela akan melanjutkan karier internasionalnya, terutama karena ia masih berada pada tahap di mana ia dapat memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Spanyol dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini membuat pernyataannya lebih mirip candaan atau antusiasme menjelang turnamen, daripada sebuah keputusan final.