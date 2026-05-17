Joseph Oosting dipecat untuk kedua kalinya dalam satu musim

Joseph Oosting tidak lagi menjabat sebagai pelatih Royal Antwerp, demikian diumumkan klub tersebut pada Minggu pagi melalui saluran resmi. Klub telah memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengannya.

Oosting memulai musim ini sebagai manajer FC Twente, namun ia dipecat setelah serangkaian hasil yang mengecewakan. John van den Brom menggantikannya.

Pada bulan Desember, ia kemudian menandatangani kontrak dengan Royal Antwerp hingga pertengahan 2028, namun masa kontraknya kini berakhir setelah 26 pertandingan. Dua pertandingan terakhir musim ini tidak lagi dipimpin olehnya.

Faris Haroun akan mengambil alih tongkat estafet dari Oosting. Ia akan memimpin dua pertandingan terakhir melawan KRC Genk dan KV Westerlo.

Di grup B fase kompetisi kedua, Royal Antwerp kini berada di peringkat kelima, sehingga peluang bermain di kompetisi Eropa sudah pasti sirna.

Tiga pertandingan terakhir masing-masing berakhir dengan kekalahan 5-0, 3-0, dan 1-0, sehingga Oosting kini harus mencari klub baru.