Jose Mourinho Jadi Bintang Video Klip 'Rapper' Inggris Stormzy

Dalam klip berdurasi 10:52 menit tersebut, Mou mencuri perhatian di tengah video dengan gaya khasnya.

Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, membuat kejutan lainnya dengan tampil sebagai kameo dalam video klip terbaru yang dirilis ‘rapper’ asal Inggris, Stormzy.

Mourinho menampilkan gestur khas “tutup mulut” dengan telunjuk yang ditempelkan di bibir dalam video klip untuk tembang gres Stormzy yang berjudul ”Mel Made Me Do It".

Saat kamera menyorot ke arah Mourinho, Stormzy mengutip salah satu kalimat paling ikonik dari pelatih dengan tiga gelar Liga Primer Inggris itu, yang berbunyi: "Saya memilih untuk tidak berbicara, seperti layaknya Jose.”

Kalimat tersebut memang pernah terlontar dari mulut Mourinho kala ia merasa tidak puas dengan kepemimpinan wasit ketika Chelsea dikalahkan Aston Villa pada 2014.

"Saya memilih untuk tidak berbicara. Jika saya berbicara, saya dalam masalah besar,” begitu bunyi ucapan juru taktik asal Portugal itu.

Terkini, Mourinho mengunggah foto bersama bersama Stormzy di akun Instagram, Kamis (22/9).

"Sangat menyenangkan tampil sebagai kameo dalam video klip terbaru Stormzy yang dirilis hari ini. Momen yang menyenangkan,” begitu bunyi keterangan foto yang diunggah Mou tersebut.

Letupan Mourinho di hampir setiap sesi konferensi pers mungkin membuatnya selalu ditunggi selama kariernya di sepakbola. Namun untuk mengajaknya sebagai kameo di video klip? Kayaknya cuma Stormzy yang berani menabrak pakem.

Adapun Roma asuhan Mou untuk sementara menempati urutan keenam klasemen sejauh tujuh giornata Serie A musim ini. Sedangkan di Liga Europa, Giallorossi telah merasakan masing-masing sekali kemenangan dan kekalahan.