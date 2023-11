Penghinaan Buat Jose Mourinho?! Bos Manchester City Pep Guardiola Sebut Rival Terberatnya Adalah Manajer Liverpool Jurgen Klopp

Bos Manchester City Pep Guardiola menyatakan bahwa pelatih Liverpool Jurgen Klopp adalah rival terbesar yang pernah dia hadapi.

Guardiola sebut Klopp rival terbesarnya

Pernah bertarung di Bundesliga

Kini juga berhadapan di Liga Primer

APA YANG TERJADI? Pep Guardiola akan berhadapan dengan Jurgen Klopp ketika Manchester City menjamu Liverpool pada lanjutan Liga Primer, Sabtu (25/11) malam WIB. Dan ahli taktik asal Spanyol tersebut mengakui bahwa Klopp adalah lawan terhebatnya dalam 15 tahun karier kepelatihannya, bahkan lebih tangguh daripada Jose Mourinho, rival beratnya ketika Guardiola masih menukangi Barcelona. The Cityzens telah mengalahkan Liverpool saat merengkuh dua gelar liga dalam lima musim terakhir - keduanya hanya selisih satu poin - tapi The Reds keluar sebagai pemenang di semi-final Piala FA 2022 dan di perempat-final Liga Champions pada 2018, serta menyaingi City untuk gelar Liga Primer pada tahun 2020 hingga detik-detik terakhir.

APA YANG DIKATAKAN: "Ya, sejauh ini [Klopp adalah rival terbesar], karena kami saling berhadapan ribuan juta kali.," ucap Guardiola kepada wartawan. "Tentu saja, dia membuat saya lebih baik, dia dan timnya, di sini dan di Dortmund, selalu menjadi rival besar, permainan kedua tim itu bagus di tangannya, pendekatannya positif dan selalu menarik. Dia menjadikan saya manajer yang lebih baik melalui timnya, dan tentu saja cara bermainnya bagus dengan transisi, pergerakannya, mereka adalah tim yang fantastis, tim papan atas, tidak diragukan lagi."

SITUASINYA: Mourinho mempunyai persaingan sengit dengan Guardiola yang berawal dari pertandingan semi-final Liga Champions antara Inter Milan dan Barcelona pada tahun 2010. Ketegangan antara keduanya semakin meningkat ketika Mou menjadi manajer Real Madrid, menghadapi Barca asuhan Guardiola empat kali dalam kurun waktu dua minggu yang dramatis pada tahun 2011, dengan Tim Catalan memenangkan gelar La Liga dan pertandingan semi-final Liga Champions. Los Blancos merebut kembali gelar Spanyol pada tahun 2012 dan Guardiola kemudian berhenti sebagai manajer Blaugrana.

Mereka kemudian bertemu lagi di Liga Primer ketika Guardiola menjadi pelatih City pada tahun 2016 dan Mourinho mengambil alih Manchester United. Tapi Guardiola menjadi yang teratas saat berhasil membawa The Cityzens meraih dua gelar Liga Primer, sementara The Special One dipecat Setan Merah pada 2018.

TAHUKAH ANDA? Klopp dan Guardiola telah berhadapan sebanyak 28 kali di Bundesliga, Liga Primer dan Liga Champions, dengan Klopp memenangkan 11 pertandingan, sedangkan Guardiola meraih sepuluh kemenangan.

APA SELANJUTNYA UNTUK GUARDIOLA? City akan menjamu Liverpool dan akan berharap bisa merengkuh kemenangan untuk tetap berada di puncak klasemen Liga Primer.