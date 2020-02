Jose Mourinho Bidik Winger AS Roma Asal Turki

Performa Cengiz Under dikabarkan membuat Mourinho tertarik untuk menggaetnya ke Tottenham Hotspur.

Gelandang sayap AS , Cengiz Under, berada di bawah radar pelatih Hotspur, Jose Mourinho, untuk bursa transfer musim panas mendatang.

Media Turki, Gunes, melansir bahwa pemain berusia 22 tahun tersebut telah sukses mencuri perhatian Mourinho hingga membuat The Special One menjadikan Under sebagai salah satu targetnya.

Bagaimanapun juga, Spurs tidak akan mudah menggaet Under yang baru memperpanjang kontraknya di Olimpico pada awal musim ini. Selain itu, kepastian Spurs menembus Liga Champions untuk musim depan juga menjadi salah satu faktor terbesar.

Under menjalani performa gemilang bersama Gialorossi dengan mencetak 16 gol dan 11 assist dalam 82 pertandingan sejak bergabung pada 2017 silam.

Meski di awal musim ini banyak menepi karena cedera, Under mulai kembali dipercaya mengawal lini sayap tim dengan menjalani 12 pertandingan dan berkontribusi dua gol.