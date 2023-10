Jose Mourinho mengaku mendapat tawaran pekerjaan "tergila" dalam sejarah sepakbola untuk meninggalkan AS Roma, namun memilih untuk setia.

AS Roma terseok-seok di Serie A

Jose Mourinho mengaku mendapatkan tawaran pekerjaan "tergila"

Namun pilih setia

APA YANG TERJADI?

Jose Mourinho saat ini sedang di bawah tekanan besar di AS Roma, setelah anak asuhnya mencatatkan awal yang buruk di Serie A 2023/24 dan hanya terpaut dua poin dari zona degradasi.

Kendati terseok-seok di pekan-pekan pembuka, Mourinho memilih untuk menegaskan kesetiaannya pada Giallorossi

KATA MEREKA:

"Akankah saya memperpanjang [kontrak] sekarang? Itu situasi hipotetis, saya tidak bisa menjawabnya," kata Mourinho.

"Yang bisa saya katakan adalah bahwa tiga bulan yang lalu, memikirkan saya bisa cabut saja hampir bisa memicu drama. Di Budapest (final Liga Europa 2022/23) saya bilang ke pemain saya akan bertahan, setelah laga Spezia saya menegaskannya kepada fans, dua-tiga hari kemudian saya berjanji pada [presiden Dan] Friedkin."

"Musim panas kemarin, saya mendapatkan tawaran pekerjaan terbesar, terpenting, dan tergila yang pernah didapatkan oleh seorang pelatih dalam sejarah sepakbola: saya menolaknya ya karena janji saya. Sekarang seolah-olah saya biang masalahnya, saya tak terima. Saya tidak bisa menerimanya karena itu tidak benar. Bukan saya biang masalahnya."

SITUASINYA:

Agustus lalu, Mourinho buka-bukaan soal tawaran megakontrak dari dua klub Arab Saudi. Saat itu The Special One berkata: "Saya menerima dua proposal: Al-Hilal dan Al-Ahli menginginkan saya, saya memilih untuk menolak keduanya karena saya ingin menetap di Roma."

Menurut Corriere dello Sport, mantan pelatih Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, dan Manchester United ini mendapatkan tawaran senilai sekitar €60 juta per musim untuk dua musim, dan bakal diberi opsi untuk memperpanjang kontraknya sampai 2026.

DALAM FOTO:

APA SELANJUTNYA UNTUK MOURINHO & AS ROMA?

Mourinho akan berharap Roma asuhannya bisa mendapatkan poin penuh demi memperbaiki posisi saat menjamu Frosinone di ajang Serie A, Senin (2/10) dini hari WIB. Saat ini mereka menempati peringkat 16, dengan koleksi lima poin dari enam laga.