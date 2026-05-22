Joris van Overeem berpotensi melakukan transfer yang menarik di dalam Eredivisie

FC Utrecht sedang menjajaki kemungkinan untuk memanggil kembali Joris van Overeem ke Galgenwaard, demikian dilaporkan sumber kepada ESPN. Gelandang berusia 31 tahun dari sc Heerenveen itu baru saja berhadapan dengan tim asuhan Ron Jans pada Kamis malam dalam semifinal babak play-off untuk lolos ke kompetisi Eropa, di mana Utrecht mengalahkan sc Heerenveen dengan skor 3-2.

Van Overeem mengenakan ban kapten saat bertanding melawan tim dari Friesland itu dan juga memberikan satu assist. Meskipun berkontribusi, Heerenveen gagal lolos ke final, sehingga musim bagi klub asal Friesland itu pun berakhir.

Transfer ke Utrecht akan berarti kembalinya Van Overeem ke lingkungan yang sudah dikenalnya. Gelandang ini pernah membela tim asal Utrecht antara tahun 2018 dan 2022 dan bermain dalam 98 pertandingan Eredivisie selama periode tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia terlibat dalam sembilan gol, yang terdiri dari lima gol dan empat assist.

Setelah hengkang dari Utrecht, Van Overeem melanjutkan kariernya di Israel. Di sana, ia terikat kontrak selama tiga musim bersama Maccabi Tel Aviv, sebelum kembali ke Belanda sebagai pemain bebas transfer pada musim panas lalu.

Di Heerenveen, gelandang berpengalaman ini langsung menjadi salah satu pemain kunci tim. Angka-angka tersebut menegaskan nilainya: Van Overeem mencatatkan sepuluh assist dan dua gol pada musim Eredivisie lalu, menjadikannya salah satu gelandang paling produktif di kompetisi tersebut.

FC Utrecht melihatnya sebagai tambahan yang sangat menarik untuk musim mendatang. Van Overeem memiliki kontrak di Heerenveen hingga pertengahan 2027.