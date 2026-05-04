Jordy de Wijs (mantan pemain PSV) dikabarkan akan kembali ke Belanda

Jordy de Wijs akan melanjutkan kariernya bersama RKC Waalwijk, demikian dilaporkan oleh jurnalis transfer Mounir Boualin. Bek tengah berusia 31 tahun ini akan habis masa kontraknya bersama Fortuna Düsseldorf pada musim panas mendatang.

Meskipun De Wijs musim lalu masih bermain untuk sc Heerenveen dengan status pinjaman, ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam beberapa tahun terakhir di divisi kedua Jerman dan Inggris.

Pemain kidal ini pernah terikat kontrak dengan Queens Park Rangers, Hull City, dan Fortuna Düsseldorf. Kini, De Wijs memilih untuk mundur ke Divisi Keuken Kampioen.

Melalui babak play-off, RKC masih bisa naik ke Eredivisie, tetapi jalur tersebut cukup panjang. De Wijs tidak mau menunggu dan akan menandatangani kontrak dua tahun di Waalwijk minggu depan.

De Wijs baru bermain selama 106 menit untuk Fortuna Düsseldorf musim ini, tersebar di delapan pertandingan resmi di Bundesliga 2.

Ada kemungkinan klub populer Jerman ini akan turun ke divisi ketiga. Kontrak De Wijs yang akan berakhir memang tidak akan diperpanjang.

De Wijs sebelumnya pernah bermain di Belanda untuk PSV, Excelsior, dan Heerenveen. Lebih dari dua puluh tahun yang lalu, ia sudah aktif di akademi muda RKC.