Jordan Henderson tampaknya berpeluang mendapatkan transfer spektakuler di Premier League

Hal itu dilaporkan antara lain oleh The Athletic dan Fabrizio Romano. Meski gelandang berusia 36 tahun itu masih terikat kontrak dengan FC Brentford hingga 2027, ia kemungkinan besar bisa pindah dengan status bebas transfer. Pada musim lalu, Henderson bukan starter yang tak tergantikan di klub London tersebut, tetapi ia tetap berhasil masuk ke skuad Inggris untuk Piala Dunia.

Pelatih Thomas Tuchel hanya memasukkan pemain yang sudah 90 kali memperkuat tim nasional itu pada laga grup ketiga melawan Panama sesaat sebelum pertandingan berakhir. Dalam perayaan setelah kemenangan di babak 16 besar atas Meksiko, ia mengalami patah lengan dan karena itu absen pada sisa turnamen akibat cedera.

Henderson bermain untuk FC Liverpool dari 2011 hingga 2023, dan di bawah Jürgen Klopp ia antara lain memenangi Liga Champions dan Premier League. Setelah itu, ia lebih dulu pindah ke Al-Ettifaq di Arab Saudi lalu ke Ajax Amsterdam, sebelum kembali ke tanah kelahirannya di Inggris bersama Brentford pada musim panas 2025. Kini, kepindahan di dalam London bisa menyusul.

FC Chelsea kabarnya juga mengincar Danny Welbeck

Dalam beberapa tahun terakhir, Chelsea di bursa transfer sangat fokus pada perekrutan pemain muda yang masih bisa berkembang. Namun, di bawah pelatih baru Xabi Alonso, beberapa pemain berpengalaman kini tampaknya juga akan ditambahkan ke dalam skuad.

Beberapa pekan lalu sudah muncul laporan tentang dugaan ketertarikan pada Granit Xhaka dari AFC Sunderland, tetapi transfer gelandang Swiss berusia 33 tahun itu saat ini tampaknya sudah tidak lagi mengarah ke sana. Henderson akan menjadi alternatif yang seposisi. Belakangan juga mencuat ketertarikan Chelsea pada penyerang berusia 35 tahun milik Brighton & Hove Albion, Danny Welbeck. Selain itu, bek tengah John Stones (32), yang tanpa klub sejak berpisah dengan Manchester City, juga masuk dalam bursa.