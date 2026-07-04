Johei: Meksiko berpeluang menyingkirkan Inggris dari Piala Dunia

Bek Inggris Mark Joyhi menegaskan bahwa menurutnya tim nasional Meksiko adalah favorit utama untuk menang dalam laga melawan Inggris di babak 16 besar Piala Dunia di Stadion Azteca.

Pertandingan seru yang dinantikan ini akan berlangsung pada hari Minggu di Mexico City sebagai hadiah bagi timnas Inggris setelah kemenangan mereka pada Rabu lalu dengan skor 2-1 setelah berhasil membalikkan keadaan melawan Kongo.

Para pemain asuhan pelatih Thomas Tuchel diprediksi akan menghadapi atmosfer yang tidak bersahabat dan antusiasme yang sangat tinggi di Meksiko, di mana bek Inggris Joye berpendapat bahwa runner-up Euro 2024 ini akan memasuki pertandingan sebagai pihak yang lebih lemah di hadapan tuan rumah bersama Piala Dunia.

Bek Inggris itu mengatakan kepada situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA): “Kami tahu mereka adalah tim yang bagus dan didukung oleh suporter mereka, jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi ini adalah ujian yang menarik.”

Joey menambahkan: “Saya ingin mengatakan bahwa mereka bisa dibilang favorit untuk menang, karena mereka bermain di kandang sendiri dan jauh lebih mengenal lingkungan di sana, selain itu mereka belum kebobolan gol sama sekali hingga saat ini dan memiliki rekor yang sempurna.”

Bek Inggris itu melanjutkan: “Anda datang ke turnamen seperti ini untuk bermain melawan tim-tim besar dan dalam suasana penonton yang luar biasa, dan ini adalah pertandingan yang kami nantikan dengan penuh semangat.”

Catatan menunjukkan bahwa Meksiko hanya kalah dua kali dari 89 pertandingan kompetitif yang mereka jalani di Stadion Azteca, stadion yang kembali dikunjungi Inggris 40 tahun setelah gol “Tangan Tuhan” Diego Maradona di perempat final yang menandai tersingkirnya Inggris dari Argentina.

Pertandingan ini akan digelar pada ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, yang berarti Inggris sekali lagi akan membutuhkan ketangguhan dan kesabaran yang sama seperti yang mereka tunjukkan saat melawan Republik Demokratik Kongo.

Joey berbicara tentang kepribadiannya, dengan mengatakan: “Saya rasa saya mengenal diri saya sendiri; ini soal bagaimana Anda mampu menghadapi momen-momen seperti ini.”

Dia melanjutkan: “Kamu mulai membayangkan seperti apa momen-momen itu di benakmu, dan membayangkannya agar tidak terkejut ketika momen itu benar-benar datang.”

Dia menyimpulkan: “Ini soal berusaha menunjukkan sisi-sisi kepribadianmu itu dan mempertahankan identitas yang kuat di momen-momen seperti ini.”