Johan Derksen tidak puas dengan tindakan Robert Eenhoorn, direktur umum Feyenoord, setelah laga tandang melawan SC Cambuur. Suporter Feyenoord menyalakan kembang api di tribune tim tamu saat duel tersebut pada Minggu, yang membuat beberapa orang di tribune tuan rumah mengalami luka-luka. Akibatnya, pertandingan sempat dihentikan cukup lama.

Setelah laga berakhir, Eenhoorn mengatakan kepada ESPN, antara lain: “Tidak berharga, sebagai permulaan. Saya terutama merasa ini mengerikan bagi sejumlah suporter Cambuur yang mengalami luka-luka. Saya harap orang-orang itu baik-baik saja.”

“Jika ada orang (pelaku, red.) yang terekam, mereka akan mendapat larangan masuk stadion. Tidak banyak lagi yang bisa Anda lakukan saat ini, tetapi bahwa kami sama sekali tidak ingin melihat ini, saya rasa sudah jelas. Saya berharap orang-orang yang melakukan ini sedikit merasa malu.”

Derksen kembali menyinggung pernyataan Eenhoorn pada Rabu malam di Vandaag Inside. “Direktur itu bersikap sangat pengecut. Sedikit melindungi para pelaku, karena mereka semua agak takut kepada mereka. Tetapi saya menilai Feyenoord bertanggung jawab atas suporternya sendiri.”

“Bukankah sudah waktunya kita mengatakan kepada gerombolan itu: kalian tidak boleh masuk lagi? Mereka adalah calon pembunuh! Dan kalau kemudian Anda melihat reaksi seperti itu dari mereka... Itu benar-benar memalukan. Semuanya direncanakan sebelumnya. Menyelundupkan semuanya masuk, membawa balaclava, membawa bendera untuk berlindung di bawahnya, lalu Anda datang dengan pertunjukan besar. Lalu saya berpikir: masa hal seperti itu bisa dilakukan kepada klub?”

Valentijn Driessen, yang juga hadir di meja, sependapat dengan Derksen. “Sebagai direktur Anda seharusnya berani bertindak sangat tegas, bukan? Lalu para pemain itu masih melambaikan tangan, dan pelatih itu melambaikan tangan. Ini benar-benar konyol. Tetapi saya memang mendukung larangan tandang bagi semua suporter,” kata jurnalis itu.

Derksen menanggapi: “Ada semua alasan untuk melarang itu. Dan kemudian Anda bisa saja mengatakan bahwa setelah beberapa waktu kita akan mencobanya lagi, tetapi itu hanya sementara, lalu Anda akan mengalami kekacauan yang sama lagi. Atau kita harus menjatuhkan hukuman gila seperti di Inggris.”