Johan Derksen sama sekali tidak mengerti mengapa Ajax menjual Sean Steur ke Newcastle United. Nilai transfernya, termasuk bonus, bisa mencapai 27 juta euro. Steur sudah menandatangani kontrak lima tahun di Liga Premier.

“Menurut saya, Ajax benar-benar bodoh karena melepas Steur,” kata Derksen saat membuka acara Vandaag Inside pada hari Selasa. “Hanya dengan 28 juta euro. Padahal, jika Ajax mempertahankannya, dalam lima tahun ke depan mereka akan mendapatkan lebih dari dua kali lipat jumlah itu.”

“Karena dia benar-benar pemain kelas dunia. Dan kalian sangat membutuhkannya sekarang untuk mengembalikan kejayaan ke Ajax yang baru,” kata Derksen, yang menganggap kepergian gelandang muda itu dari Amsterdam saat ini sebagai kesalahan besar.

Steur memiliki kontrak di Ajax hingga pertengahan 2028. “Dia tidak mau memperpanjang kontrak. Tapi agennya tentu saja sudah mengatakan hal itu. Dengan begitu, dia bisa pergi secara gratis,” kata De Snor yang paham bagaimana biasanya hal ini berjalan di dunia sepak bola.

“Seharusnya kalian menawarkan gaji yang luar biasa kepadanya. Karena dia adalah talenta terbesar yang dimiliki Ajax. Dan hal itu tidak bisa digantikan oleh Daley Blind hanya karena dia bisa berbahasa Spanyol,” kata Derksen merujuk pada Míchel, pelatih kepala baru Ajax yang berasal dari Spanyol.

Derksen melanjutkan: “Dan dengan pemain sejati Ajax seperti itu, kamu bisa membangun sebuah tim. Namun, mereka justru mengutamakan uang dalam jangka pendek. Padahal nilainya hanya akan terus naik.”

“Lagipula, jauh lebih baik bagi seorang pemain timnas Belanda untuk pindah ke Arsenal atau Newcastle United,” kata René van der Gijp yang juga meragukan transfer bernilai jutaan euro yang melibatkan Steur. “Kamu datang sebagai sesuatu yang baru. Para pemain itu saling bertanya: ‘Apakah dia ikut Piala Dunia?’ ‘Tidak.’ Maka dia pasti bukan pemain hebat. Sayang sekali, menurutku itu sangat disayangkan.”