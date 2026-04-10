Johan Derksen mengungkapkan hal yang sangat mengganggunya dari Danny Makkelie

Johan Derksen memang memahami bahwa Danny Makkelie telah ditunjuk oleh FIFA sebagai wasit untuk Piala Dunia. Namun, tamu tetap acara Vandaag Inside ini justru melontarkan kritik tajam terhadap wasit top Belanda tersebut.

''Saya tidak merasa dia menjalani musim yang bagus. Tapi dia berutang pada reputasinya di kancah internasional,'' demikian Derksen membuka pembicaraan dalam siaran Jumat. Bagi Makkelie (43), ini adalah Piala Dunia keduanya, setelah putaran final empat tahun lalu di Qatar.

Derksen kemudian menyerang Makkelie karena fakta bahwa wasit berpengalaman itu sering bertugas di Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. "Si Jenggot" menjelaskan mengapa menurutnya hal itu tidak bisa diterima dari sudut pandang manusiawi.

"Saya tidak mengerti, dan itu selalu mengganggu saya. Dan saya sudah sering mengatakan hal itu. Makkelie itu gay dan akan memimpin pertandingan di Arab Saudi. Padahal di jalan sebelah, seorang gay digantung karena dia gay. Lalu saya berpikir: itu bukan soal uang. Kamu tidak pergi ke sana untuk bersenang-senang," Derksen kembali mengungkapkan pendapatnya tentang Makkelie.

''Ini sekadar pekerjaan sampingan bagi Makkelie. Mereka mengizinkannya,'' tambah Derksen. Makkelie bertugas sebagai VAR di Piala Dunia 2018 dan sebagai wasit di Kejuaraan Eropa 2021 dan 2024.

Beberapa tahun lalu, Makkelie menekankan bahwa memimpin pertandingan di Liga Pro Arab Saudi adalah 'pengalaman yang luar biasa'. Selain itu, wasit asal Zuid-Holland ini berpendapat bahwa olahraga tidak boleh disamakan dengan politik.