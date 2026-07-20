Johan Derksen menanggapi rekaman yang merugikan Wilfred Genee

Dalam acara *Groeten uit Grolloo*, Johan Derksen menanggapi dengan rasa jijik atas keributan yang terjadi pekan lalu seputar Wilfred Genee. Acara *Roddelpraat* menayangkan rekaman yang menunjukkan bahwa Genee diduga berselingkuh. Pembawa acara Jan Roos dan Dennis Schouten telah meminta tanggapannya, namun ia tidak memberikan tanggapan.

Dalam video yang dimiliki oleh Roos dan Schouten, terlihat bagaimana Genee meraba bokong seorang wanita berusia sekitar 25 tahun dan menariknya ke arahnya. “Di sini dia meraba bokongnya lagi. Rekaman ini sangat jelas,” komentar Schouten mengenai rekaman tersebut. “Genee itu, berani sekali,” kata Roos.

Schouten kemudian menunjukkan bahwa ia telah memperlihatkan rekaman tersebut kepada Genee sebelum siaran, dengan pertanyaan apakah ia ingin memberikan tanggapan. Pembawa acara Vandaag Inside itu memang membaca pesan tersebut, tetapi tetap bungkam.

Derksen menanggapi berita seputar rekannya itu pada hari Senin. “Wilfred Genee sedang berada di kafe langganannya di Soest. Di kafe itu datang seorang gadis, mantan pengasuh anak-anaknya. Dan mereka saling berpelukan.”

“Nah, saya bekerja di Hilversum, di Media Park. Semua wanita di bagian produksi dan redaksi saling berpelukan. Itu hal yang sangat biasa,” ungkap Derksen. “Tapi kemudian ada seseorang di kafe itu yang memotretnya. Lalu Wilfred jadi sorotan publik sebagai orang yang berselingkuh. Itu menyulitkan istrinya dan anak-anaknya.”

“Padahal sama sekali tidak benar. Dia sama sekali tidak berselingkuh dengan gadis itu. Tapi dia kebetulan bertemu dengannya, dan memeluknya. Menurutku sangat merusak bahwa hal seperti itu kini dianggap berita. Dan bahwa RTL Boulevard serta Shownieuws juga ikut-ikutan. Karena mereka biasanya selalu mengedepankan aspek jurnalistik, tapi tampaknya hal itu sudah benar-benar hilang,” keluh Derksen.

“Saya rasa Wilfred diperlakukan sangat tidak adil,” kata Derksen sambil membela rekan kerjanya dari VI. “Dia mengalami hal yang sama di Curaçao, saat dia pergi ke pantai bersama Youri Mulder dan Wieke, penata rias kami. Youri dan Wieke memang menjalin hubungan. Wilfred pergi membeli minuman, dan Wieke juga ada di foto itu. Foto-foto itu diunggah. Wilfred dituduh berselingkuh. Padahal sama sekali tidak ada yang seperti itu. Hanya saja, Youri tidak ada di foto itu.”