Johan Derksen membuat prediksi yang mengejutkan: 'Saya rasa tim nasional Belanda...'

Johan Derksen menilai sangat mungkin bahwa tim nasional Belanda tidak akan lolos dari babak penyisihan grup Piala Dunia. Hal itu disampaikan oleh tokoh televisi tersebut pada Rabu malam di acara Vandaag Inside.

“Apakah Belanda akan menjadi juara dunia?”, pembawa acara Wilfred Genee mengangkat topik tersebut dalam siaran. “Bagaimana menurut kalian?” Rutger Castricum menjawab dengan nada sinis sebagai yang pertama.

“Ya, saya kira begitu, kan? Kalau sudah melihat mereka bermain, pasti berpikir begitu. Lawannya adalah Ekuador,” katanya merujuk pada hasil imbang 1-1 Oranje dalam laga persahabatan pada Selasa malam.

Derksen kemudian angkat bicara. “Saya tidak yakin Oranje bisa lolos dari fase grup,” prediksi De Snor. Timnas Belanda akan berhadapan dengan Jepang, Swedia, dan Tunisia di turnamen final.

“Saya menonton ulang pertandingan itu kemarin dan menurut saya semuanya sangat biasa-biasa saja. Lalu jika melihat: Tunisia, Jepang, dan Swedia... Jepang dan Swedia dalam kondisi prima, tim-tim dengan kekuatan dan stamina yang luar biasa,” kata Derksen.

“Tunisia saat ini juga memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri, jadi mereka bukan lagi negara terbelakang dalam hal sepak bola,” lanjutnya. Itulah mengapa kesimpulannya adalah Oranje akan menghadapi tantangan berat di fase grup.

“Saya masih harus lihat apakah sekelompok pemain sepak bola biasa-biasa saja ini bisa lolos dari fase grup. Mereka punya kiper-kiper yang buruk,” Derksen menganalisis skuad Ronald Koeman. “Bart Verbruggen menurut saya kiper yang buruk, yang kemarin (Mark Flekken, red.) juga nggak ada apa-apanya. Robin Roefs yang terbaik, tapi dia cedera.”

“Mereka punya tiga, empat penyerang, tapi tak ada yang benar-benar penyerang top. Itu masalah, lho! Semua pemain itu di luar negeri cuma pemain cadangan, bukan bintang. Tim Micky van de Ven (Tottenham Hotspur, red.) bukan tanpa alasan berada di peringkat bawah (ke-17, red.) di Inggris,” ujarnya untuk memperjelas pandangannya.

Tim peringkat satu dan dua di setiap grup pasti lolos ke babak gugur, begitu pula delapan tim peringkat ketiga terbaik dari grup-grup Piala Dunia. “Cukup mudah untuk lolos,” kata Derksen. “Tapi itu bukan hal yang pasti.”