Johan Derksen harus 'berlari secepat mungkin' di Curaçao

Selama berada di Curaçao, Johan Derksen harus menghadapi konsekuensi dari pernyataan-pernyataannya sebelumnya mengenai pulau tersebut. Analis dari acara Vandaag Inside ini menceritakan dalam program daring Doordekken bahwa beberapa sopir taksi menegurnya setelah media lokal kembali mengangkat kritiknya yang terdahulu.

Derksen saat ini berada di Curaçao untuk syuting Vandaag Inside, yang memasuki minggu siaran kedua dan terakhirnya di sana. Menurut pembawa acara Wilfred Genee, pertemuan dengan penduduk pulau tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar. “Kamu baru saja harus lari untuk menyelamatkan diri, begitu yang saya dengar,” kata Genee.

Analis tersebut menanggapi dengan senyum, namun membenarkan bahwa keributan terjadi akibat sebuah artikel koran. “Sepertinya ada yang tertulis di koran bahwa saya mengatakan sesuatu tentang pulau ini. Dan para sopir taksi itu jadi sangat mengganggu,” kata Derksen.

Dia juga menyindir temannya yang baik, Henk Kuipers, yang juga tinggal di Curaçao. “Henk itu selalu menghalangi jalanku, tapi kalau aku butuh dia, dia entah ke mana.”

Pemicu keributan ini berasal dari pernyataan yang dilontarkan Derksen pada April tahun lalu. Saat itu, ia menunjukkan sedikit apresiasi terhadap Curaçao dan mengkritik pulau tersebut dengan sangat tajam.

“Saya sama sekali tidak suka Curaçao, saya anggap itu sarang perampok,” kata Derksen saat itu. “Saya tidak pernah merasa nyaman di sana. Tidak, itu bukan lelucon.” Pernyataan-pernyataan tersebut baru-baru ini diangkat kembali oleh sebuah surat kabar lokal, sehingga memicu kembali perdebatan.

Meskipun terjadi kegemparan, Derksen tampaknya saat ini lebih menikmati waktunya daripada yang ia perkirakan sebelumnya. Minggu lalu, ia berbicara di VI dengan nada yang lebih antusias tentang Curaçao daripada menjelang perjalanan yang disponsori tersebut.