Johan Derksen benar-benar tercengang: "Apa yang membuat sebuah klub mau merekrutnya?"

Johan Derksen sangat tegas dalam pendapatnya mengenai Andries Jonker, yang tampaknya akan menjadi pelatih kepala baru MVV Maastricht. Mantan pelatih timnas Oranje Leeuwinnen ini memiliki kualifikasi terbaik untuk bergabung di Zuid-Limburg.

''Lalu MVV akan lolos ke kompetisi Eropa dalam waktu satu tahun,'' Derksen membuka pembicaraan dengan nada sinis pada Selasa di Vandaag Inside. ''Dan dia akan membawa Kevin Hofland, yang gagal di mana-mana.'' Rekan diskusi René van der Gijp tertawa terbahak-bahak mendengar komentar itu.

“Saya tidak ingat Jonker pernah meraih kesuksesan di mana pun. Tapi apa yang mendorong sebuah klub untuk merekrutnya?”, tanya Derksen dengan lantang, mempertanyakan alasan MVV ingin bekerja sama dengan pelatih asal Amsterdam itu. “Mereka pasti sudah kebingungan dengan rapat-rapat itu,” tambah Van der Gijp dengan nada jenaka.

Derksen melanjutkan: ''Kenapa tidak bertanya saja pada beberapa pemain tim wanita? Setidaknya kamu tahu apa yang kamu hadapi.'' Setelah Kejuaraan Eropa musim panas lalu, beredar kabar bahwa beberapa pemain memiliki hubungan kerja yang buruk dengan Jonker, yang sudah diberitahu jauh sebelum babak final bahwa dia harus pergi setelah Kejuaraan Eropa.

Pembicaraan antara Jonker dan klub asal Limburg tersebut saat ini sudah memasuki tahap akhir, demikian dilaporkan jurnalis Mounir Boualin pada hari Senin. Mantan asisten Louis van Gaal ini akan menggantikan Peter van den Berg.

Awal bulan ini sudah jelas bahwa MVV dan Van den Berg akan berpisah setelah musim ini. Kontraknya tidak diperpanjang.