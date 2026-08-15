Joey Veerman sangat terbuka soal kemungkinan transfer besar ke Dortmund

Joey Veerman sangat berharap bisa pindah ke Borussia Dortmund. Gelandang PSV itu mengonfirmasi kepada ESPN usai kemenangan 1-2 atas Excelsior bahwa ia mendengar kabar soal minat dari Jerman dan menyebut Dortmund sebagai opsi yang luar biasa. “Mereka harus bergerak cepat jika memang sangat menginginkan saya.”

Veerman yang berusia 27 tahun kembali ke starting XI PSV pada Sabtu malam dan langsung memperlihatkan kelasnya lewat umpan terobosan yang pada akhirnya melahirkan gol pembuka Ruben van Bommel. Seusai laga, pembicaraan terutama mengarah ke masa depannya, seiring Dortmund makin kerap dikaitkan secara konkret dengan sang playmaker.

Saat ditanya apa arti minat dari klub top Jerman itu baginya, Veerman tak perlu berpikir lama. “Tentu saja itu klub yang sangat luar biasa. Saya menunggu saja bagaimana kelanjutannya,” ujar sang gelandang, yang kemudian ditanya soal status kemungkinan transfer tersebut. “Tentu saja Anda mendengar beberapa kabar, tetapi yang jelas saat ini saya belum bermain sepak bola di sana.”

Veerman sebelumnya sudah menjelaskan bahwa kepindahan ke Inggris belum tentu ia lihat sebagai langkah lanjutan yang ideal, dan ia tidak pernah menyembunyikan preferensinya terhadap Spanyol dan Italia. Dortmund bisa mengubah itu. “Kalau sampai terjadi, tentu ini akan menjadi opsi yang luar biasa bagi saya. Sebenarnya saya juga sudah menunggu hal seperti itu selama bertahun-tahun.”

Kepergian dari Eindhoven akan menandai akhir dari periode yang sangat sukses bagi Veerman. Sang gelandang bermain untuk PSV sejak Januari 2022 dan mengenang tahun-tahunnya di Philips Stadion dengan sangat senang. “Saya punya lima tahun yang sangat indah. Coba lihat dulu: saya pikir saya sudah memenangi delapan trofi. Bagaimanapun, ini masa yang fantastis dan saya sangat menikmati waktu saya di sini.”

Menurut Veerman, hal itu juga terlihat di lapangan pada Sabtu. Pada saat yang sama, ia tidak menutupi bahwa dirinya masih punya ambisi untuk mengambil langkah berikutnya. “Saya rasa Anda juga bisa melihat hari ini di lapangan bahwa saya menikmati waktu saya di sini. Tetapi saya tidak pernah menutup-nutupi bahwa suatu hari saya ingin mengambil langkah besar yang indah.”

Karena itu, beberapa hari ke depan bisa menjadi penentu bagi masa depan Veerman, yang menurut pemberitaan sebelumnya bisa pergi hingga 20 Agustus dengan nilai sekitar dua puluh juta euro berkat klausul dalam kontraknya. Borussia Dortmund semakin yakin untuk merekrutnya, sementara Veerman sendiri secara tegas membuka pintu: “Kita harus menunggu apa yang akan terjadi pada pekan terakhir ini. Sebenarnya saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak soal itu.”