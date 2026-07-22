Joey Veerman sangat frustrasi karena kurangnya minat

Joey Veerman sangat kecewa karena belum ada klub ternama yang mendekati PSV untuk merekrutnya, demikian diakui gelandang tersebut secara jujur kepada ESPN.

Veerman, yang musim dingin lalu hampir pindah ke Fenerbahçe, tidak menyembunyikan keinginannya untuk pindah ke luar negeri musim panas ini.

“Keinginan saya tentu saja adalah melakukan transfer yang bagus, tetapi melihat situasinya saat ini, hal itu tampaknya tidak akan terjadi,” kata Veerman saat berbincang dengan stasiun olahraga tersebut.

“Sangat menjengkelkan ketika di sekitar Anda banyak yang bertanya mengapa saya belum melakukan transfer. Pada titik tertentu, hal itu mulai mengganggu pikiran. Saya sekarang berusia 27 tahun dan itu usia yang tepat untuk mencari peluang di tempat lain,” akui Veerman dengan jujur.

“Saya juga merasa bahwa karier saya belum lengkap jika belum pernah bermain di klub bagus di luar negeri,” lanjut mantan pemain FC Volendam dan sc Heerenveen itu.

“Tidak apa-apa juga kalau saya tetap di sini. Saya telah menandatangani kontrak lima tahun dengan pertimbangan matang, jadi kita tinggal mengejar gelar juara keempat,” pungkasnya.

Klub-klub dapat mendatangkan pemain asal Volendam ini dari PSV dengan biaya dua puluh juta euro. Ia memiliki kontrak hingga pertengahan 2028 di Eindhoven.

Di bagian selanjutnya wawancara, Veerman ditanya oleh Sanne van Dongen mengenai situasinya di timnas Belanda. Gelandang ini ingin kembali ke timnas Belanda, terutama setelah Ronald Koeman hengkang. “Jika saya bisa mencapai performa terbaik saya, saya berharap bisa kembali bergabung.”