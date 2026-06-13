Joey Veerman menyerang Ronald Koeman melalui iklan satu halaman penuh

Sehari sebelum pertandingan pertama tim nasional Belanda di Piala Dunia 2026, Joey Veerman melontarkan sindiran kepada pelatih kepala Ronald Koeman. Gelandang PSV itu melakukannya dalam sebuah iklan untuk merek pakaian G-STAR.

Veerman tampil dalam iklan satu halaman penuh di surat kabar De Telegraaf pada Sabtu pagi. Terutama slogan yang digunakan sangat mencolok: denim with true character.

De Telegraaf

Hal itu tentu saja merujuk pada fakta bahwa Veerman memiliki 'karakter sejati'. Pemain yang telah 16 kali membela tim nasional ini difoto di tanggul, dengan bola oranye di kakinya.

Tidak jelas berapa banyak uang yang diterima Veerman untuk kampanye ini, tetapi hal ini juga dapat dipandang sebagai pernyataan pribadi.

Bulan lalu, Veerman sudah menunjukkan bahwa ia sudah muak dengan sikap Koeman. “Jika setiap kali kamu mengadakan konferensi pers seperti itu dan mengatakan bahwa karakterku tidak baik...”

“Pada titik tertentu, kamu sudah bosan dengan itu. Itu pilihan dia siapa yang dipanggil, tapi katakanlah bahwa kamu membuat pilihan lain dan bukan bahwa karakterku tidak baik,” kata pemain asal Volendam yang kontroversial itu.

Minggu malam, timnas Belanda akan bertanding untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Jepang adalah rintangan pertama bagi Koeman dan kawan-kawan.