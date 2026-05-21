Joey Veerman mendapat teguran keras atas serangannya terhadap Ronald Koeman

Rob Jansen tidak senang dengan sikap dan pernyataan Joey Veerman. Gelandang PSV itu secara terbuka mengkritik pelatih tim nasional Ronald Koeman akhir pekan lalu, yang telah berulang kali menyatakan tidak ada tempat bagi Veerman dalam skuad final tim nasional Belanda untuk Piala Dunia.

''Jika Joey Veerman, yang kecewa—hal yang wajar—bereaksi dengan cara lain,'' Jansen membuka diskusi di KieftJansenEgmondGijp. ''Bukan dengan sikap sombong. Dan ini tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. Jangan terlalu sombong, dengan senyum di wajahmu. Jangan seperti: aku tidak akan bermain lagi di bawah pelatih nasional ini. Dan jangan seperti: aku akan pergi berlibur dengan keluargaku.”

“Coba saja bereaksi dengan perasaan terluka,” saran agen yang terkejut itu kepada Veerman yang dilewatkan oleh Koeman. “Katakan saja: aku sangat kecewa karena tidak dipilih. Aku benar-benar muak dengan ini. Dan tunjukkan juga ekspresi itu. Hei, Joey Veerman tidak sehebat itu.”

''Dia memang seperti yang kamu katakan, tapi tidak mau menunjukkannya. Dia tetap ingin tampil sebagai Joey Veerman yang tangguh,'' René van der Gijp ikut campur dalam diskusi tentang gelandang yang terakhir kali bermain untuk Oranje di EURO 2024. ''Biarkan saja, tahu.''

''Dia baru dua tahun bermain di level yang layak,'' Jansen tetap pada pendapatnya tentang pemain PSV itu. ''Kalau itu terjadi padaku, aku juga akan merasa sangat sedih,'' Wim Kieft kemudian menyela. ''Tapi aku akan menganggapnya: ya, sayang sekali. Dan tidak lebih dari itu.''

Jansen akhirnya menegaskan kembali pendapatnya: ''Kamu kan bisa menunjukkan bahwa kamu sedih? Bahwa kamu merasa sangat kecewa karena tidak terpilih.''

Tanggapan Veerman

Veerman benar-benar menghajar Koeman dalam wawancara di ESPN pada hari Minggu. ''Aku juga sudah benar-benar muak. Dia sebaiknya...'', lalu Veerman dengan bijak tidak menyelesaikan kalimatnya. ''Tentu saja itu pilihan dia sendiri siapa yang dia panggil, tapi katakan saja: saya membuat pilihan lain. Jangan pakai alasan karakternya tidak bagus, karena saya sama sekali tidak melakukan kesalahan apa pun selama Euro dan setelah itu saya tidak ikut selama dua tahun.''

''Pemain selalu boleh bereaksi sesuai pandangannya dan saya tidak masalah dengan itu, tapi bagi saya, ini sudah selesai,'' kata Koeman sehari kemudian di Rondo dari Ziggo Sport. ''Apakah saya kesal dengan bagaimana hal ini berjalan? Yah, mungkin memang bisa lebih baik.''