'Joey Veerman masuk radar klub papan atas Eropa'

Inter sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Joey Veerman dari PSV, demikian dilaporkan TuttoMercato. Juara Italia tersebut ingin terlebih dahulu menjual seorang pemain, sebelum akhirnya mengajukan tawaran ke Philips Stadion.

Menurut media tersebut, PSV akan meminta antara 25 hingga 30 juta euro untuk Veerman, yang telah bermain di Eindhoven sejak 2022 dan terikat kontrak hingga pertengahan 2028. Namun, Voetbal International baru-baru ini melaporkan bahwa pemain asal Volendam tersebut dapat hengkang lebih awal melalui klausul senilai 20 juta euro.

Gelandang tersebut sering dikaitkan dengan transfer pada musim lalu. Liverpool di bawah asuhan Arne Slot saat itu dan Brentford tampaknya menjadi kandidat serius, sementara Fenerbahçe hampir mendapatkan tanda tangannya. Namun, pada menit-menit terakhir, ia membatalkan kepindahannya ke Turki.

Semua ini bergantung pada Davide Frattesi, yang diminati oleh AS Roma. Jika gelandang dan pemain internasional Italia tersebut benar-benar hengkang, maka Veerman tampaknya akan menjadi incaran serius bagi jajaran teknis Inter.

TuttoMercato menggambarkan Veerman sebagai 'salah satu pemain terbaik yang bermain di Eredivisie'. Hal ini merujuk pada delapan gol dan lima belas assist dalam 41 pertandingan untuk PSV di semua kompetisi. Berkat hal ini pula, tim asuhan Peter Bosz berhasil meraih gelar juara liga untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Veerman tidak masuk dalam skuad final timnas Belanda untuk Piala Dunia. Pelatih kepala Ronald Koeman sering menyatakan bahwa pemain PSV tersebut tidak masuk dalam pertimbangan, yang membuat sang pemain sendiri merasa frustrasi.

Gelandang PSV ini terakhir kali tampil untuk Oranje di EURO 2024. Saat itu, ia bermain buruk melawan Austria dan diganti lebih awal oleh Koeman. Penampilan terakhirnya adalah di semifinal yang kalah 1-2 melawan Inggris.