Joey Veerman akan hengkang dari PSV: inilah nilai transfer yang diharapkan

Joey Veerman sedang menjalani bulan-bulan terakhirnya bersama PSV, demikian dilaporkan Voetbal International pada Selasa. Gelandang berusia 27 tahun itu diperbolehkan hengkang dari juara nasional asal Eindhoven dengan nilai transfer sekitar 20 juta euro.

Menurut pengamat klub Tim Reedijk, keinginan Veerman sudah jelas. “Dia berharap bisa bermain lagi di liga lima besar dan setelah beberapa kali klub secara konkret menunjukkan minat padanya, termasuk Fenerbahçe musim dingin lalu, musim panas mendatang tampaknya menjadi momen yang tepat untuk transfer.”

“Dengan Veerman telah dibuat kesepakatan kontrak, sehingga PSV tidak bisa menuntut lebih dari jumlah yang tercantum dalam kontraknya. Jumlah tersebut diperkirakan sekitar 20 juta euro,” kata Reedijk.

Kontrak Veerman di PSV berlaku hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, pemain asal Volendam ini bernilai 27 juta euro.

PSV merekrut Veerman dari sc Heerenveen pada 2022 dengan biaya 6 juta euro. Bersama klub asal Eindhoven itu, ia memenangkan delapan gelar di Belanda.

Hingga saat ini, Veerman telah memainkan 195 pertandingan resmi untuk PSV. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak 31 gol dan 67 assist.

Reedijk menulis bahwa direktur teknis Earnest Stewart akan mulai bekerja. “PSV harus mencari beberapa gelandang baru di bursa transfer. Veerman dan Saibari adalah pemain yang biasanya akan digantikan melalui transfer.”