Joël Veltman tampaknya akan melanjutkan kariernya di West Ham United. Hal itu dilaporkan Voetbal International. Bek berusia 34 tahun itu berstatus bebas transfer dalam beberapa pekan terakhir, setelah hengkang dari Brighton & Hove Albion.

Veltman kini sudah mendekati kesepakatan dengan klub asal London tersebut. Ia sudah menjalani tes medis, tetapi kesepakatan soal detail terakhir masih harus dicapai. Setelah itu, ia akan menandatangani kontraknya.

West Ham mengakhiri musim lalu di peringkat ke-18 Premier League. Itu berarti pada musim depan klub tersebut untuk pertama kalinya sejak 2011/12 akan tampil di Championship.

Dalam enam musim terakhir, Veltman bermain untuk Brighton & Hove Albion, yang merekrutnya dari Ajax pada 2020 dengan nilai satu juta euro. Sejak itu, ia telah memainkan 191 pertandingan resmi untuk klub Inggris tersebut.

Musim panas ini, kontrak Veltman tidak diperpanjang sehingga ia berstatus bebas transfer. Dalam beberapa pekan terakhir, untuk menjaga kondisi fisiknya, ia ikut serta dalam sesi latihan grup Jong Ajax.

Karena itu, muncul spekulasi mengenai kemungkinan kembali ke Ajax. Tentang hal itu, Veltman mengatakan kepada ESPN pekan lalu: “Sebenarnya tidak ada yang benar-benar dibicarakan dengan Ajax, jadi saat ini kepulangan jelas tidak sedang dibahas. Namun, saya tidak menutup apa pun, termasuk klub-klub lain di Belanda. Jika situasinya tepat, saya akan menyambutnya dengan kedua tangan terbuka.”

Menurut VI, Veltman mendapat tawaran dari klub Prancis RC Strasbourg dan klub Brasil Botafogo. Namun, kini ia memilih untuk tetap lebih lama di Inggris, bersama West Ham.