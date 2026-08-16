Go Ahead Eagles serius mengejar Jochem Ritmeester van de Kamp, demikian dilaporkan Voetbal International pada Minggu siang. Menurut VI, transfer itu bisa segera dirampungkan.

Ritmeester van de Kamp saat ini terikat kontrak dengan Almere City, yang musim lalu sempat meminjamkannya ke Telstar. Gelandang itu ingin kembali ke Eredivisie, seperti yang sudah ia katakan sebelum musim panas dalam podcast sepak bola VERSUZ.

Gelandang tersebut, yang masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 di Almere, menurut Transfermarkt saat ini bernilai satu setengah juta euro.

Belum diketahui berapa uang yang akan ditawarkan klub asal Deventer itu untuk Ritmeester van de Kamp. Namun, VI juga melaporkan bahwa Sparta terus memantau situasinya.

Ritmeester van de Kamp berada di urutan teratas dalam daftar incaran di Adelaarshorst. Joseph Oosting sangat mengagumi pemain yang musim lalu mencetak tujuh gol untuk Telstar di Eredivisie itu.

Go Ahead Eagles melihat Ritmeester van de Kamp sebagai pengganti ideal untuk Calvin Twigt, yang tinggal selangkah lagi pindah ke Willem II.