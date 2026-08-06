João Pedro memuji transfer Chelsea: Pemain kelas atas

Bintang Chelsea asal Brasil, Joao Pedro, memuji rekrutan baru klub London tersebut, Danny Welbeck, yang baru saja bergabung dari Brighton, seraya menyatakan bahwa ia akan membantu Chelsea di dalam maupun di luar lapangan.

Chelsea merampungkan transfer mengejutkan untuk mendatangkan mantan penyerang Inggris, Welbeck, pada awal bulan ini setelah mencapai kesepakatan dengan Brighton.

Welbeck, yang memulai kariernya di Manchester United dan juga sempat bermain untuk Arsenal, menandatangani kontrak berdurasi dua tahun di Stamford Bridge.

Kedua klub tidak mengonfirmasi biaya transfer secara resmi, tetapi diyakini Chelsea membayar Brighton sekitar 7 juta pound sterling untuk penyerang berusia 35 tahun itu, yang mencetak 13 gol di Liga Primer Inggris pada musim lalu.

Welbeck berada di Watford saat Pedro tiba di Inggris pada tahun 2020, dan terus membantu pemain Brasil itu ketika keduanya sama-sama berada di Brighton.

Pedro berkata kepada situs resmi Chelsea dari kamp latihan klub menjelang dimulainya musim: "Secara pribadi, Danny adalah sosok yang sangat penting bagi saya dalam hidup".

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Ketika saya datang ke Inggris, saya tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi ia selalu berusaha berada di sisi saya untuk mendukung dan membantu saya berkembang".

Ia melanjutkan: "Ini akan menjadi kali ketiga kami bermain bersama, dan saya rasa, seperti yang ia lakukan kepada saya di masa lalu, ia akan memberikan dukungan kepada semua orang di tim".

Ia menuturkan lagi: "Danny adalah sosok seperti itu; ia sangat suka membantu dan menginginkan yang terbaik bagi semua orang di sekitarnya dan bagi tim".

Ia menutup: "Semua orang tahu bahwa ia pemain kelas atas. Saya tidak sabar untuk bermain bersamanya lagi, dan saya rasa ia akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim".