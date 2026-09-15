Joan Garcia buka suara soal transfer sensitifnya ke Barcelona

Joan Garcia, kiper Barcelona, akhirnya angkat bicara mengenai kepindahannya dari Espanyol ke rival sekota tersebut, dalam sebuah transfer yang memicu kontroversi luas di kalangan pendukung klub lamanya, dan dampaknya masih terasa bahkan setelah lebih dari satu tahun sejak kepergiannya.

Hubungan antara sang kiper dan sebagian pendukung Espanyol sempat mencapai tahap yang sangat menegangkan, setelah ia menerima teriakan bernada permusuhan dalam pertandingan klub lamanya melawan Sevilla, di mana sekelompok suporter meneriakkan yel-yel menentang dirinya sebelum pertandingan dimulai, dalam sebuah insiden yang didokumentasikan oleh Liga Spanyol dalam laporan resmi.

Joan Garcia berbicara mengenai detail kepindahannya ke Barcelona dalam sebuah pernyataan yang dikutip surat kabarSport asal Catalunya, dengan menjelaskan bahwa segalanya bermula seperti kebanyakan transfer lainnya, di tengah rumor dan berita yang saling bertentangan, sebelum berubah menjadi minat resmi dari pihak klub Catalunya tersebut.

Sang kiper berkata: "Ada berbagai macam perasaan, karena hal ini selalu terjadi, ada rumor, banyak sorotan media, dan banyak orang yang mengikuti perkembangannya, serta banyak berita yang beredar, sebagian benar dan sebagian lainnya tidak."

Ia menambahkan: "Namun ketika mereka memberitahumu secara serius bahwa mereka ingin mendatangkanmu, dan bahwa mereka siap memberikan penawaran yang bagus untukmu, kamu mulai memahami situasinya, dan kamu banyak membicarakannya dengan orang-orang terdekat serta keluargamu, kamu memikirkan apa yang terbaik untukmu dan juga untuk mereka, lalu setelah itu kamu mengambil keputusan terbaik."

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Meskipun kepindahan ini sensitif bagi para pendukung Espanyol, Joan Garcia mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan itu tidaklah rumit baginya, seraya menegaskan bahwa ia benar-benar yakin dengan langkahnya.

Kiper Barcelona itu melanjutkan: "Hal itu tidaklah sulit dan saya rasa saya telah mengambil keputusan yang tepat."

Pernyataan ini muncul di tengah berlanjutnya kemarahan di sebagian kalangan pendukung Espanyol, yang menganggap kepindahan sang kiper ke Barcelona sebagai langkah yang sangat sensitif akibat persaingan bersejarah antara kedua klub di wilayah Catalunya.

Dari sisi olahraga, Joan Garcia menampilkan awal yang kuat bersama Barcelona, di mana ia berhasil memantapkan diri sebagai pilihan utama dalam skema pelatih Hansi Flick sejak hari pertama, sementara penampilannya turut mengurangi ruang kontroversi seputar keputusan kepindahannya.

Sang kiper menjaga gawangnya tetap bersih dalam 21 pertandingan, dengan persentase keberhasilan penyelamatan mencapai 82%, serta meraih dua gelar bersama Barcelona yaitu Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol, di samping keikutsertaannya di Piala Dunia.

Penampilan-penampilan ini berbuah nominasi untuk penghargaan kiper terbaik dalam ajang penghargaan Ballon d'Or, menegaskan bahwa kepindahan Joan Garcia ke Barcelona bukan sekadar langkah yang kontroversial, melainkan sebuah keputusan yang langsung menuai hasil di level olahraga.

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