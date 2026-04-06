Jnabri tentang bintang Real Madrid: Pemain hebat

Bintang Bayern Munich, Serge Gnabry, menegaskan bahwa laga yang akan dihadapi timnya melawan Real Madrid di Liga Champions merupakan peristiwa paling menonjol di dunia sepak bola saat ini, sambil mengungkapkan antusiasmenya yang besar untuk menghadapi tantangan ini.

Bayern Munich akan bertandang ke markas Real Madrid di Stadion Bernabéu pada Selasa malam mendatang, dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions.

Dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "AS", yang dikutip oleh surat kabar Jerman Sport Bild, Gnabry mengatakan bahwa pertandingan Bayern melawan Real Madrid adalah "topik pembicaraan nomor satu di dunia sepak bola", sambil menambahkan bahwa semua teman dan keluarganya terus membicarakan pertandingan tersebut, yang semakin meningkatkan antusiasme dan harapannya untuk menghadapi kedua pertandingan tersebut.

Pemain internasional Jerman itu menjelaskan bahwa ia merasa sangat bersemangat menjelang pertandingan ini, sekaligus menegaskan antusiasmenya untuk menghadapi kedua laga melawan tim Real Madrid.

Dalam wawancaranya, Gnaby juga menyinggung suasana di Stadion Santiago Bernabéu, serta mengungkapkan pandangannya tentang bintang Real Madrid, Vinícius Júnior, di mana ia menunjukkan kekagumannya, menegaskan bahwa ia adalah pemain hebat yang sangat dihormatinya.

Dia berkata: "Dia pemain hebat, dan mungkin mendapat kritik dari beberapa pihak, tapi saya sudah bertemu dengannya beberapa kali, dan dia orang yang sangat ramah," sambil menekankan bahwa Vinícius telah berulang kali membuktikan kualitasnya di lapangan.

Gnabry juga menyebutkan bahwa mantan rekan setimnya, David Alaba, telah mengambil keputusan yang tepat dengan pindah ke Real Madrid, mengingat suasana istimewa yang ditawarkan klub Spanyol tersebut.