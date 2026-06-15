Jiménez: Arab Saudi adalah lawan yang tangguh, tapi kami adalah Uruguay

José Jiménez, bek tim nasional Uruguay, menegaskan bahwa sepak bola Saudi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sambil menyoroti bahwa tim Saudi akan menjadi lawan yang tangguh dalam pertandingan yang akan mempertemukan kedua tim pada dini hari Selasa besok di Stadion Hard Rock, Miami, sebagai laga pembuka mereka di Grup 8 Piala Dunia 2026.

Jiménez mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: "Timnas Saudi akan menjadi lawan yang tangguh, karena liga mereka telah berkembang, para pemainnya juga berkembang, dan mereka memiliki potensi besar."

Dia menambahkan, "Tapi kami adalah Uruguay, kami mengenakan seragam ini, dan kami tahu betul apa yang harus kami lakukan," sebagai tanda kepercayaan diri La Celeste terhadap kemampuannya meskipun tetap menghormati lawan.

Mengenai prediksinya untuk pertandingan ini, sang pemain menjawab: "Semua pertandingan sulit, jadi saya mengharapkan pertandingan yang sangat sengit, terutama karena ini adalah pertandingan pertama, dan setiap tim ingin meraih tiga poin," tegasnya, "Kami akan bermain dengan yang terbaik yang kami miliki, dan ini akan menjadi pertandingan yang ditentukan oleh detail-detail kecil. Kami harus melaluinya dengan seluruh tenaga kami, dan memahami alurnya dengan hati, namun dengan pikiran yang tenang."

Bek Uruguay tersebut menyebutkan bahwa fokus timnas negaranya saat ini sepenuhnya tertuju pada laga melawan Saudi Arabia, dengan mengatakan: "Kami hanya memikirkan pertandingan melawan Saudi Arabia, dan tidak memikirkan pertandingan melawan Cape Verde dan Spanyol saat ini," sambil menyoroti kondisi fisiknya: "Saya merasa dalam kondisi fisik yang baik, saya akhirnya pulih dari cedera pergelangan kaki, dan sekarang saya baik-baik saja, serta menunggu instruksi dari pelatih."

Jiménez menutup pernyataannya dengan membahas para pemain muda di timnas negaranya: "Banyak pemain muda yang bergabung dengan kami dalam beberapa waktu terakhir, dan kami tumbuh serta berkembang bersama. Saya yakin tim ini memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi tantangan turnamen ini," tambahnya mengenai kondisi cuaca: "Kami akan beradaptasi dengan suhu, karena cuaca panas memengaruhi semua orang. Kami akan menjaga hidrasi, dan akan melakukan segala upaya untuk mengelola pertandingan sebaik mungkin."