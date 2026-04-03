Jimat keberuntungan Barcelona muncul saat menghadapi Atlético Madrid

Stadion Riazir Metropolitano bersiap menjadi tuan rumah pertandingan besar, saat Barcelona bertandang ke markas Atlético Madrid dalam laga puncak pekan ke-30 La Liga, besok Sabtu, yang merupakan pertandingan pertama dari tiga pertemuan berturut-turut antara kedua tim musim ini.

Federasi Sepak Bola Spanyol, menurut pernyataan resmi hari Jumat ini, mengumumkan penunjukan wasit internasional Mateo Busquets Ferrer untuk memimpin pertandingan yang dinanti-nantikan ini.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mencatat bahwa ini akan menjadi pertandingan kedua yang dipimpinnya untuk Barcelona pada musim 2025/2026 ini.

Pertandingan pertama melawan Rayo Vallecano berakhir imbang 1-1, yang diwarnai masalah teknis pada sistem Video Assistant Referee (VAR) sehingga tidak digunakan hampir sepanjang babak pertama.

Secara keseluruhan, jumlah pertandingan yang dipimpin wasit tersebut untuk Barcelona di La Liga mencapai enam pertandingan, di mana tim Catalan itu meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang (tidak termasuk pertandingan melawan Rayo Vallecano).

Pertandingan terakhir yang dipimpinnya musim ini adalah laga tunda melawan Osasuna, yang dimenangkan tim Catalan dengan skor 3-0.

Sedangkan untuk Atletico Madrid, ini akan menjadi kali keenam Busquets Ferrer memimpin pertandingan Los Rojiblancos di berbagai kompetisi.

Di bawah kepemimpinannya, tim Madrid meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Di antara pertandingan-pertandingan tersebut, yang paling menonjol adalah hasil imbang 1-1 melawan Real Madrid dalam derby ibu kota musim lalu, serta kemenangan 0-3 atas Valencia di Stadion Mestalla.