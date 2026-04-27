"Jika pembicaraan dengan Ajax dan PSV berjalan lancar, mengapa tidak?"

Ismaël Baouf berperan besar dalam promosi SC Cambuur ke Vriendenloterij Eredivisie. Oleh karena itu, tampaknya hanya masalah waktu sebelum bek tengah berbakat ini naik ke level yang lebih tinggi, bahkan mungkin sudah pada musim panas ini.

Baouf (19) tidak ragu untuk mengungkapkan ambisinya dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad. ''Saya ingin membantu Cambuur satu tahun lagi di Eredivisie. Tapi jika Ajax dan PSV datang dan pembicaraan berjalan lancar, mengapa tidak?''

Bintang tim Frisia ini juga memiliki ambisi di bidang lain. Ia meraih gelar juara dunia bersama tim U-20 Maroko tahun lalu dan melakukan debutnya di skuad tim nasional senior pada bulan Maret. Mungkin hadiah tertinggi akan datang di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

''Jika terserah saya, saya pasti ingin pergi. Bermain di Piala Dunia adalah impian sejak kecil,'' kata Baouf, yang masih menunggu menit bermain pertamanya untuk tim yang menjadi semifinalis di Piala Dunia 2022.

Yang mungkin menguntungkan bagi Baouf adalah fakta bahwa Mohamed Ouhabi adalah pelatih kepala Maroko. Pelatih tersebut memimpin tim Maroko U-20 pada Oktober tahun lalu, yang berhasil menjadi juara dunia.

"Mungkin itu sedikit membantu dalam proses seleksi, tapi pada akhirnya penampilan di lapanganlah yang menentukan. Saya berharap mendapat kesempatan," kata bek tengah Cambuur yang penuh harapan itu.

Baouf memiliki kontrak dengan klub promosi asal Leeuwarden hingga pertengahan 2028, dengan opsi perpanjangan satu musim lagi bagi klub. Transfermarkt memperkirakan nilai sang pemain muda sebesar 2,5 juta euro.