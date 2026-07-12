Georgi Jesus, pelatih baru tim nasional Portugal, kembali mengangkat isu João Félix, dengan menegaskan bahwa sang pemain telah diperlakukan tidak adil selama beberapa tahun terakhir karena tidak ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kemampuannya, sebelum ia menunjukkan penampilan yang berbeda selama masa peminjamannya bersama Al-Nassr di Arab Saudi.

Félix telah kembali menunjukkan performa terbaiknya di bawah asuhan Jesus pada musim lalu, setelah pelatih asal Portugal itu memutuskan untuk mengubah cara penempatannya di lapangan, dan mengandalkannya sebagai penyerang kedua di belakang ujung tombak, sebuah peran yang memaksimalkan kemampuannya.

Jesus mengatakan dalam wawancara televisi: “João Félix pernah bermain di klub-klub terbaik di Eropa, namun ia belum mampu membuktikan dirinya sesuai dengan ekspektasi.”

Ia menambahkan: “Dia pernah bermain di berbagai posisi yang berbeda, dan saya rasa para pelatih belum memahami cara terbaik untuk memanfaatkan kemampuannya.”

Pelatih Portugal itu menjelaskan bahwa Félix memiliki peran spesifik di mana ia tampil paling baik, dengan mengatakan: “Ada satu posisi di mana João tampil paling baik, yaitu sebagai penyerang kedua.”

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Selama masa kerja sama mereka di Al-Nassr, Jesus berhasil memperkenalkan kembali Félix kepada para penggemar dengan cara yang berbeda, setelah memberinya ruang gerak yang lebih luas di antara lini-lini, serta memanfaatkan kemampuannya dalam menciptakan peluang dan mencetak gol, alih-alih membatasinya pada peran yang tidak sesuai dengan gayanya.

Pemain asal Portugal itu mencatatkan musim yang luar biasa bersama Al-Nassr, setelah berkontribusi dalam 33 gol di Liga Roshen, di mana ia mencetak 20 gol dan memberikan 13 assist, sehingga meraih penghargaan Pemain Terbaik di kompetisi tersebut.

Perlu dicatat bahwa Jesus baru-baru ini mengambil alih tugas sebagai pelatih timnas Portugal, menggantikan pelatih asal Spanyol Roberto Martinez setelah tersingkir dari Piala Dunia.