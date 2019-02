Jersey Persija Jakarta Akan Menggunakan Teknologi Terbaru

Teknologi yang dipakai pada jersey tersebut X-Dry dan Zhield.

Apparel olahraga, Specs, mengeluarkan produk terbaru, yakni Specs Active. Bahan berkualitas itu juga nantinya akan dipakai juga di jersey anyar Persija Jakarta musim ini.

Specs Active merupakan produk berkualitas, seperti running, training, dan leisure. Pihak Specs juga bakal menyematkan bahan kualitas active untuk jersey tim sepakbola.

"Produk dari Specs Active menggunakan bahan yang berkualitas dan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menggangu pergerakan ketika berolahraga," ujar Brand Manager Specs Active, Linna, di GOIFEX, Balai Sidang, Senayan, Jakarta, Sabtu (23/2).

"Pemakai pun dapat fokus kepada dirinya dan tujuan olahraga mereka, sesuai dengan tagline kami, You and Your Workout Goals," tambahnya.

Sementara Vice President Sales dan Manager PT Panatrade Caraka (Specs), Ryan Tirta mengungkapkan bahwa teknologi yang juga ada di brand Specs Active nantinya dipakai di jersey sepakbola. Brand Specs Active di jersey akan memakai teknologi X-Dry dan Zhield.

"Ya bahan itu akan dipakai oleh klub yang disponsori oleh Specs. Teknologinya dipakai meski bukan Specs Active, karena namanya ada X-Dry juga," ucap Ryan Tirta.

"Jadi nanti untuk jersey Persija itu akan beda banget. Specs Active baru digunakan pada tahun ini," imbuhnya.

Persija nantinya akan mengeluarkan desain jersey terbaru untuk Persija di Liga 1. Tiga warna sudah disiapkan Specs, namun belum akan diluncurkan ke publik. "Ya, nanti tunggu tanggal peluncurannya."