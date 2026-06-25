Jerman mungkin akan memberinya hadiah berharga... Bagaimana Mesir bisa lolos sebelum menghadapi Iran?

Tim nasional Mesir kini semakin dekat dari sebelumnya untuk pertama kalinya dalam sejarah lolos ke babak kedua Piala Dunia, dan hal itu mungkin terjadi bahkan sebelum mereka memainkan pertandingan terakhir fase grup melawan Iran.

Timnas Mesir memimpin Grup G setelah dua putaran pertama dengan raihan 4 poin, berkat hasil imbang berharga 1-1 melawan Belgia pada putaran pembuka, diikuti kemenangan pertama dalam sejarah mereka atas Selandia Baru dengan skor 3-1.

Tim Firaun unggul atas Iran dan Belgia, yang masing-masing mengoleksi dua poin, sementara Selandia Baru berada di posisi terbawah klasemen dengan hanya satu poin.

Timnas Mesir berupaya meraih setidaknya hasil imbang dalam laga melawan Iran, Sabtu pagi mendatang, untuk memastikan lolos, sementara mereka harus menang jika ingin mempertahankan posisi puncak.

Namun, nasib lolosnya tim ini mungkin ditentukan oleh hasil pertandingan tim lain.

Kuncinya ada di tangan Jerman

Timnas Mesir bisa memastikan lolos ke babak kedua turnamen ini melalui delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga.

Selain dua tim teratas dari setiap grup, sistem Piala Dunia yang baru memberikan kesempatan lolos kepada delapan tim yang menempati posisi ketiga.

Simak kriteria penentuan lolosnya tim-tim peringkat ketiga terbaik di setiap grup

Timnas Mesir saat ini mengoleksi 4 poin, sehingga secara otomatis memiliki keunggulan atas 3 tim, yaitu Korea Selatan, peringkat ketiga Grup A (3 poin), Skotlandia, peringkat ketiga Grup C (3 poin), dan keduanya telah menyelesaikan pertandingan di babak penyisihan grup, serta tim peringkat ketiga Grup Sembilan (Senegal atau Irak), yang poin maksimal yang bisa diraihnya juga 3 poin.

Agar timnas Mesir dapat memastikan lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik, mereka harus mengungguli setidaknya 4 tim yang berada di posisi tersebut.

Pertandingan putaran ketiga Grup Kelima yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam ini mungkin akan menghadirkan kejutan yang menyenangkan bagi tim Firaun.

Jika timnas Jerman (pemuncak klasemen dengan 6 poin) menang atas Ekuador (peringkat ketiga dengan 1 poin) atau bahkan bermain imbang, maka tim Amerika Latin tersebut tidak akan mencapai batas 4 poin yang dimiliki timnas Mesir, sehingga tim Arab ini dipastikan lolos ke babak kedua.

Timnas Mesir juga memiliki peluang kedua; jika Timnas Pantai Gading (peringkat kedua dengan 3 poin) juga berhasil menghindari kekalahan melawan Curaçao (peringkat terakhir dengan 1 poin), maka mereka tidak akan mencapai ambang batas 4 poin, yang berarti tim asuhan pelatih Hossam Hassan akan lolos.