Jerman mengirimkan sinyal yang jelas menjelang Piala Dunia

Jerman berhasil mengalahkan Finlandia dengan meyakinkan pada Minggu malam dalam laga persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia. Tim asuhan pelatih kepala Julian Nagelsmann menang 4-0 di Mainz berkat gol-gol dari Deniz Undav (dua gol), Florian Wirtz, dan Jamal Musiala, sehingga menjalani laga uji coba terakhir dengan lancar.

Jerman tampil dengan formasi yang hampir sekuat mungkin, termasuk bintang-bintang seperti Musiala dan Wirtz, sementara talenta muda Lennart Karl juga turut serta. Kai Havertz masih absen karena partisipasinya dalam final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (1-1, adu penalti), di mana penyerang Arsenal itu mencetak gol pembuka. Manuel Neuer, yang kembali ke skuad Jerman, juga tidak ikut bermain.

Sejak menit pertama, Jerman menunjukkan bahwa Finlandia akan menghadapi malam yang sulit. Tim tuan rumah mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang sejak awal melalui Undav, Musiala, dan Wirtz, namun selalu terhenti oleh kiper Lukas Hradecky.

Finlandia hampir sepenuhnya fokus pada pertahanan dan jarang keluar dari wilayahnya sendiri. Gelombang serangan Jerman datang bertubi-tubi dengan cepat, sementara tim tamu kesulitan untuk keluar dari tekanan.

Setelah lebih dari setengah jam pertandingan, gol pembuka yang pantas tercipta. Dari tendangan sudut yang diambil pendek, Joshua Kimmich mengarahkan bola ke depan gawang, yang kemudian disundul dengan tepat oleh Undav yang berada dalam posisi bebas: 1-0.

Jerman memasuki jeda dengan keunggulan tipis itu, namun perbedaan di lapangan jauh lebih besar. Finlandia hampir tidak menciptakan peluang apa pun dan beruntung hanya kebobolan satu gol.

Segera setelah babak kedua dimulai, pertahanan Finlandia semakin runtuh. Kesalahan komunikasi di lini belakang dimanfaatkan oleh Jerman, yang kemudian diselesaikan oleh Wirtz menjadi 2-0. Tak lama kemudian, Undav kembali mencetak gol setelah menerima umpan terobosan cerdas dari Karl.

Tim Jerman terus membangun serangan dan tidak memberi Finlandia harapan untuk bangkit. Musiala menutup pertandingan dengan indah 20 menit sebelum waktu habis, menyelesaikan serangan apik dan menempatkan bola tak terhentikan ke sudut gawang: 4-0.

Tempo permainan sedikit melambat, tetapi Jerman tetap mengendalikan pertandingan sepenuhnya dan akhirnya meraih kemenangan meyakinkan yang akan memberikan kepercayaan diri menjelang Piala Dunia. Di sana, Die Mannschaft akan bertanding di Grup E melawan Curaçao, Pantai Gading, dan Ekuador.