Jerman mendapatkan kejelasan mengenai cedera Nico Schlotterbeck dan dampaknya terhadap Piala Dunia

Nico Schlotterbeck tidak akan lagi tampil di Piala Dunia kali ini, demikian dilaporkan berbagai media. Bek Borussia Dortmund tersebut mengalami robekan pada ligamen pergelangan kakinya dalam pertandingan melawan Pantai Gading (kemenangan 2-1).

Bek tersebut mengalami cedera di awal pertandingan setelah bersenggolan dengan Amad Diallo. Schlotterbeck beberapa kali mendapat perawatan, namun pada akhirnya harus meninggalkan lapangan saat jeda babak pertama. Ia digantikan oleh Antonio Rüdiger.

Sebelumnya pada akhir pekan ini, kabar awalnya memang tidak menggembirakan. Hal tersebut kini dikonfirmasi oleh beberapa sumber: turnamen ini telah berakhir bagi Schlotterbeck.

Berita ini mungkin tidak sepenuhnya mengejutkan bagi pelatih kepala Julian Nagelsmann. Pelatih tersebut sudah memberi isyarat setelah pertandingan bahwa cedera tersebut terlihat tidak baik.

Pada pertandingan pertama melawan Curaçao (menang 7-1), bek berusia 26 tahun itu bahkan sempat mencetak satu gol. Ia menyundul bola ke gawang untuk mengubah skor menjadi 2-1 tepat sebelum jeda, setelah itu Kai Havertz tak lama kemudian memperlebar keunggulan menjadi dua gol.

Rüdiger, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid, kemungkinan akan tampil sebagai pemain inti di sisa pertandingan Piala Dunia ini. Waldemar Anton dan Malick Thiaw adalah opsi lain di lini belakang tengah.

Bagi Schlotterbeck, ini merupakan pukulan telak. Ia tidak hanya akan absen di Piala Dunia, tetapi juga melewatkan persiapan musim baru bersama Dortmund. Selain itu, peluangnya untuk pindah klub pun semakin kecil.