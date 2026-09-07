Dalam laga terakhir fase grup, tim asuhan pelatih tim nasional Olaf Lange menang 83:58 (49:32) di Berlin setelah penampilan yang kuat, dengan ganjaran finis di posisi kedua Grup A di belakang favorit Spanyol. Sudah pada Selasa, mereka akan menghadapi Korea Selatan, peringkat ketiga Grup B, di babak kualifikasi menuju perempat final.

Sebelum laga penentu grup, situasinya menegangkan karena keempat tim sama-sama mengoleksi tiga poin setelah dua pertandingan dengan masing-masing satu kemenangan dan satu kekalahan. Tim Jerman masih bisa naik ke posisi pertama - tetapi juga tetap berada di peringkat keempat. Karena Spanyol mengalahkan Jepang pada laga paralel malam itu (79:59), peluang untuk menjadi juara grup memang sudah tertutup - namun di sisi lain, tersingkir lewat posisi keempat juga sudah mustahil.

Setelah kekalahan telak pada laga pembuka melawan tim putri Spanyol (53:83) dan kebangkitan saat menghadapi Jepang (74:58), targetnya adalah finis setinggi mungkin di klasemen - dan untuk itu, kemenangan kedua di turnamen menjadi keharusan. "Kami harus menjadi pihak yang agresif, sejak awal," kata Frieda Bühner, pencetak angka terbanyak saat melawan Jepang, kepada MagentaTV. Kapten Marie Gülich melihatnya dengan cara yang sama, karena Mali akan tampil "sangat fisik, sangat atletis".

Di depan mata kapten juara dunia Dennis Schröder, yang hadir di tepi lapangan sebagai penggemar istimewa, start apik pun didapat. Pertahanan mampu meredam Mali yang diperkuat Sika Kone dari tim WNBA Atlanta Dream, Leonie Fiebich lebih dulu memasukkan tripoin pertama, dan tim Jerman melesat unggul 15:7 pada menit keenam. Namun setelah itu datang fase lemah dengan terlalu banyak kesalahan. Alexis Peterson pun melakukan dua turnover cepat, setelah kembali bermain usai jeda saat melawan Jepang karena infeksi.

Luisa Geiselsöder, yang sejauh ini belum benar-benar masuk ke turnamen, menampilkan performa terbaiknya dan tampil sempurna pada babak pertama. Bühner juga bersinar, menghadirkan keunggulan dua digit pertama lewat tripoin keduanya secara beruntun (40:29/menit ke-16). Kini hampir semuanya berjalan baik, dari luar Alexandra Wilke dan Gülich juga memasukkan tembakan, lalu kembali Bühner menjadi top skor (21 poin). Saat jeda, keunggulan sudah sangat jelas. "Anda ingin menjadi lebih baik di setiap pertandingan, dan itulah yang mereka lakukan," kata Schröder saat jeda dan memuji "atmosfer luar biasa" di arena yang terjual habis (12.550 penonton).

Dalam duel kedua melawan Mali setelah pertandingan internasional pada 2007 di Saarlouis, tim Jerman juga tidak goyah setelah kembali dari ruang ganti. Tim Afrika itu, yang secara sensasional mengalahkan Spanyol pada matchday kedua (82:73), tak mampu menjawab energi besar dari tim Lange. Geiselsöder menghadirkan penentuan awal lewat satu tripoin lagi (56:37/menit ke-25). Mali tersingkir, Jepang (keduanya 4 poin) unggul dalam rekor pertemuan langsung.

Jika tim DBB mampu meraih kemenangan atas Korea Selatan di babak playoff, mereka akan menghadapi Belgia di perempat final. Juara Eropa 2023 dan 2025 itu memenangi Grup C tanpa kekalahan.