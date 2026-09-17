Jerman memanggil 44 nama, tetapi bintang Ajax Julian Brandt tetap di Amsterdam

Marc-André ter Stegen kembali masuk skuad Jerman, demikian diumumkan pelatih timnas Jürgen Klopp pada Kamis. Sang pelatih telah menyusun dua skuad berbeda untuk laga-laga Nations League yang akan datang. Julian Brandt, yang tampil gemilang bersama Ajax, dicoret oleh Klopp. Gelandang itu terakhir kali memainkan laga internasional pada November 2024.

Klopp akan menjalani debutnya sebagai pelatih timnas pada 24 September, saat Jerman menghadapi tim nasional Belanda. Lawan Belanda itu kemudian juga akan menghadapi Yunani dan Serbia di Nations League.

Ter Stegen kembali mendapat kesempatan di timnas Jerman, setelah Manuel Neuer pensiun usai Piala Dunia yang berjalan buruk. Menurut berbagai media Jerman, Ter Stegen juga menjadi pilihan pertama Klopp, selama ia tampil baik bersama Ajax.

Klopp memasukkan Ter Stegen ke dalam skuad untuk duel melawan Belanda dan Yunani (27 September). Setelah itu, sang kiper akan kembali ke Ajax, dan kiper-kiper lain akan mendapat kesempatan untuk membuktikan diri di hadapan pelatih timnas.

Florian Wirtz, Karim Adeyemi, dan Aleksandar Pavlovic termasuk di antara nama-nama yang absen pekan depan melawan Belanda. Pemain seperti Kai Havertz dan Jamal Musiala justru hadir di Johan Cruijff ArenA. Untuk empat pertandingan di Nations League, total 44 pemain telah dipanggil.

Skuad lengkap Jerman untuk duel melawan Belanda

Kiper: Marc ter Stegen (Ajax), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Finn Dahmen (FC Augsburg), Noah Atubolu (SC Freiburg), Jonas Urbig (Bayern München)

Belakang: Yann Bisseck (Internazionale), Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Jonathan Tah (Bayern München), Hennes Behrens (FC Augsburg), Max Rosenfelder, Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United)

Gelandang: Serge Gnabry, Jamal Musiala, Lennart Karl (Bayern München), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Anton Stach (Leeds United), Karim Adeyemi (FC Barcelona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern München), Said El Mala (1. FC Köln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Derry Scherhant (SC Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool)

Depan: Kai Havertz (Arsenal), Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nck Woltemade (Juventus).