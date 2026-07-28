Jerman Hadang Jalan Amerika Menuju Tuan Rumah Piala Dunia 2038

Jerman resmi mengumumkan ambisinya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038, bersamaan dengan meningkatnya perbincangan dalam beberapa hari terakhir tentang kemungkinan mengajukan penawaran bersama dengan Prancis.

Salah satu tokoh paling menonjol dalam sepak bola Jerman menegaskan keinginan negara itu untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia putra pada 2042, sambil tetap membuka pintu untuk mengajukan penawaran lebih awal pada 2038 jika Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menyetujui fleksibilitas lebih terkait prinsip rotasi antarbenua.

Axel Hellmann, anggota dewan direksi Federasi Sepak Bola Jerman, mengatakan, menurut situs "Foot Mercato": "Kami sangat menginginkannya, dan ada inisiatif dari Bernd Neuendorf, presiden federasi, serta Federasi Sepak Bola Jerman untuk mengajukan penawaran menjadi tuan rumah edisi 2042, bahkan mungkin 2038. Hal itu akan bergantung pada regulasi FIFA."

Namun, kendala utama masih terletak pada regulasi FIFA saat ini. Setelah edisi Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal bersama Argentina, Uruguay, dan Paraguay, serta Piala Dunia 2034 yang diberikan kepada Arab Saudi, prinsip rotasi secara teoretis lebih memungkinkan Amerika Utara atau Oseania yang memenangkan hak tuan rumah edisi 2038.

Karena Australia merupakan anggota Konfederasi Sepak Bola Asia, Amerika Serikat saat ini tampak sebagai kandidat yang paling berpeluang. Meski demikian, Jerman berharap FIFA mengubah aturan ini, yang akan membuka jalan bagi berkas pencalonan Eropa, mungkin bersama Prancis.