Jerman dan Brasil telah mencapainya... Prancis memburu prestasi langka saat menghadapi Maroko

Malam ini, Kamis, semua mata tertuju ke Stadion Gillette di Boston, tempat tim nasional Prancis dan Maroko akan bertanding dalam laga pembuka babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan ini mengingatkan kembali pada laga semifinal Piala Dunia Qatar 2022, yang dimenangkan oleh “Les Bleus” dengan skor 2-0.

Meskipun Prancis memasuki pertandingan ini sebagai salah satu favorit utama untuk merebut gelar, timnas Maroko justru tampil dengan kepercayaan diri yang tinggi, setelah mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 34 pertandingan berturut-turut, sehingga menjadi salah satu ujian terberat yang harus dihadapi skuad Didier Deschamps di turnamen kali ini.

Mbappé Mengejar Rekor Messi dan Müller

Kylian Mbappé memasuki pertandingan ini di ambang penulisan babak baru dalam sejarah Piala Dunia.

Bintang Prancis ini membutuhkan dua gol untuk menyamai rekor Lionel Messi yang mencetak 21 gol dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Selain itu, Mbappé saat ini berada di peringkat kedua dalam perburuan Sepatu Emas dengan 7 gol, di belakang Messi yang telah mencetak 8 gol, sementara Erling Haaland (7) dan Harry Kane (6) terus memburunya.

Cukup satu gol bagi Mbappé untuk menyamai rekor golnya di Piala Dunia 2022, yang saat itu memberinya gelar top skor turnamen.

Ambisi Mbappé tidak berhenti di situ, karena ia perlu mencetak “hat-trick” melawan Maroko untuk menjadi pemain pertama yang mencetak 10 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak pemain Jerman Gerd Müller pada tahun 1970, menurut statistik “Sepakbola”.

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Semifinal untuk ketiga kalinya berturut-turut?

Timnas Prancis terus menunjukkan performa yang konsisten di Piala Dunia, setelah meraih kemenangan dalam 16 dari 19 pertandingan terakhir yang mereka jalani di turnamen ini, dan hanya menelan satu kekalahan selama waktu reguler dan perpanjangan waktu dalam periode tersebut.

Di semua kompetisi, Prancis meraih kemenangan dalam 14 dari 16 pertandingan terakhir, serta tak terkalahkan dalam 12 pertandingan resmi terakhir, dengan 11 di antaranya dimenangkan.

Terutama saat menghadapi Maroko, Prancis belum pernah kalah dalam 4 pertemuan terakhir, dengan catatan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang.

Timnas Prancis berupaya lolos ke semifinal untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah mencapai babak ini pada edisi 2018 dan 2022.

Jika timnas Prancis berhasil mengalahkan Maroko, mereka akan menjadi tim ketiga dalam sejarah Piala Dunia yang mencapai semifinal dalam tiga edisi berturut-turut, menurut "Squawka".

Jerman sebelumnya telah mencapai prestasi ini dua kali, antara tahun 1982 dan 1990, kemudian antara tahun 2002 dan 2014, sedangkan Brasil mencapainya sekali antara tahun 1994 dan 2002.

Deschamps di Ambang Prestasi Bersejarah

Sementara itu, Didier Deschamps, pelatih timnas Prancis, juga berada di ambang pencapaian rekor bersejarah.

Menurut statistik “Squawka”, dalam pertandingan melawan Maroko, Deschamps akan menyamai rekor sebagai pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak di Piala Dunia, yang saat ini dipegang oleh pelatih asal Jerman Helmut Schön, dengan memainkan pertandingan ke-25-nya, mengingat ia sudah menjadi pelatih dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah turnamen ini dengan 19 kemenangan.

Jika timnas Prancis berhasil lolos ke semifinal, Deschamps akan memegang rekor tersebut sendirian (26 pertandingan).