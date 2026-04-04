PSV berhasil meraih kemenangan 4-3 yang penuh perjuangan atas FC Utrecht pada Sabtu lalu, namun peluang gelar juara tersebut terhalangi oleh cedera yang tampaknya parah yang dialami Jerdy Schouten. Gelandang tersebut terpaksa keluar lapangan setelah satu jam pertandingan karena keluhan pada lututnya dan akhirnya harus dibawa keluar lapangan dengan tandu. Schouten sendiri sudah memberikan diagnosis awal di lapangan.

Cedera tersebut terjadi saat Schouten mencoba menghalau umpan ke arah Yoann Cathline dan melakukan sliding. Kapten tim itu mengalami keseleo pada lututnya dan meninggalkan lapangan dengan terlihat terguncang.

Bosz mengatakan setelah pertandingan bahwa ia sendiri tidak melihat insiden tersebut dengan jelas. “Saya tidak melihat momen itu, karena terjadi jauh di sana,” kata pelatih PSV itu di hadapan kamera ESPN. “Saya melihat dia melakukan sliding, tapi saat dia kembali ke pinggir lapangan, dokter mengatakan dia mendengar suara retakan. Itu bukan pertanda baik.”

Dari staf medis PSV pun terdengar kabar yang kurang menggembirakan. Menurut Bosz, dokter klub telah membuat penilaian awal yang kurang positif. “Dokter kami juga mengatakan bahwa situasinya tidak terlihat baik. Tentu saja kita harus menunggu hasil dan pemindaian masih harus dilakukan, tapi ini memang menjadi bayangan gelap di balik kemenangan.”

Selama konferensi pers, Bosz membahas lebih dalam dampak dari momen tersebut. “Yang ada di benak saya adalah: bagaimana keadaan Jerdy? Saya merasa agak tidak pantas untuk bersikap euforia, yang mungkin memang sesuai dengan musim ini dan penampilannya.”

Pelatih tersebut juga menegaskan bahwa Schouten sendiri langsung merasakan ada yang tidak beres. “Keadaannya tidak terlihat baik, begitu yang saya dengar. Itu saya dengar langsung dari dirinya. Dia merasakan ada bunyi retak. Itu bukanlah pertanda baik.”

Rekan-rekan setim tampak sangat terpukul oleh insiden tersebut. Joey Veerman menyebutnya sebagai situasi yang “sungguh mengerikan”, sementara Ismael Saibari menyaksikan momen itu dari dekat. “Aku berdiri di dekatnya. Dia langsung bilang kalau dia merasakan sesuatu. Dia ingin langsung turun dari motor. Aku bilang, ‘Kakak, tenanglah.’ Tentu saja aku merasa sedih untuknya. Ini bukanlah hal yang ingin kamu alami.”