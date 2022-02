Wonderkid Persebaya Surabaya Marselino Ferdinan telah memberi kode bahwa dirinya akan segera bermain di luar negeri.

Tetapi, pemain berusia 17 tahun tersebut masih merahasiakan klub mana yang sedang berminat kepada dirinya.

"Ada, kami ada pembicaraan tentang klub-klub mana yang mau saya tuju atau datangi itu, tapi ya rahasia di mana," ujar Marselino dalam lama YouTube Ram Surahman.

"Kami ada beberapa referensi."

Kemudian Marselino ditanya lebih lanjut tentang negara mana yang ia pilih andai klub Jepang dan Korea Selatan menawarinya kontrak, dengan ia mengatakan: "Jepang.".

"Mungkin Jepang, pendapat saya [permainannya] lebih keras, lebih ketat lah pokoknya Jepang sepakbolanya."

Performa Marselino

Meski baru berusia 17 tahun, playmaker tim Bajul Ijo itu telah tampil dalam 19 pertandingan di Liga 1 musim ini, di mana ia membukukan empat gol dan enam assist.

Tahun ini Marselino juga mencatatkan debutnya untuk timnas Indonesia senior, dengan ia tampil di babak kedua saat kemenangan 4-1 tim Garuda atas Timor Leste di FIFA matchday akhir bulan lalu.

Ia juga telah mengoleksi penghargaan Best Young Player of The Week Liga 1 musim ini sebanyak enam kali, serta membantu Persebaya menduduki peringkat kelima klasemen sementara.