Jembatan antara dua era... Sebuah paradoks sejarah yang mempertemukan Messi, Mbappé, dan legenda Mesir

Lionel Messi masuk ke dalam daftar bersejarah yang langka di Piala Dunia, setelah memimpin Argentina membalikkan keadaan dari ketertinggalan dua gol melawan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Messi turut andil dalam memupus impian tim Mesir untuk melaju ke perempat final Piala Dunia dengan skor 3-2, padahal tim asuhan pelatih Hossam Hassan sempat memimpin dengan dua gol hingga menit ke-79.

Messi kini menjadi pemain ketiga dalam sejarah babak gugur Piala Dunia yang mencetak dua gol dalam waktu lima menit atau kurang, sehingga membalikkan ketertinggalan timnya yang dua gol. Prestasi ini sebelumnya hanya pernah dicapai oleh legenda sepak bola Mesir, Abdul Rahman Fawzi, pada Piala Dunia Italia 1934, kemudian Kylian Mbappé di final Piala Dunia 2022 melawan Argentina, menurut data dari Mr. Sheph.

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Statistik ini mengandung ironi yang mencolok, karena orang pertama yang mencapai prestasi ini adalah seorang pemain Mesir, sementara prestasi kedua terjadi saat melawan Argentina di final Piala Dunia 2022 di Qatar, sebelum Messi menyamai rekor tersebut saat menghadapi timnas Mesir di Piala Dunia 2026.

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