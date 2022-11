Jelang Piala Dunia, Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Main Catur Bareng

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bergabung dalam salah satu gambar olahraga paling ikonik tahun ini jelang Piala Dunia.

Piala Dunia 2022 akan mulai bergulir pada Minggu (20/11) malam WIB, ketika laga pembuka mempertemukan antara ruan rumah Qatar dan Ekuador.

Kedua pemain ini secara luas dianggap sebagai beberapa pemain terhebat sepanjang masa, dengan mereka kerap berada di peringkat dua teratas dan sulit untuk dipisahkan.

Dengan Piala Dunia sudah di depan mata, banyak yang percaya itu adalah kesempatan terakhir bagi Messi dan Ronaldo untuk mendapatkan trofi, dengan masing-masing kini berusia 35 dan 37 tahun.

