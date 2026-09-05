Barcelona bersiap menjalani laga sulit pada pekan keempat Liga Spanyol, Minggu besok, ketika bertandang ke markas Valencia di Stadion Mestalla, demi meraih kemenangan keempat beruntun sekaligus menyendiri di puncak klasemen, memanfaatkan kekalahan Real Madrid dari Real Betis dengan skor tanpa balas 1-0.

Tim asuhan Hansi Flick memasuki laga ini dengan koleksi 9 poin penuh, sementara skuadnya tampak nyaris lengkap, kecuali Frenkie de Jong dan Ronny Bardghji, di saat pelatih asal Jerman itu menerima kabar positif terkait kesiapan Lamine Yamal, meski ia tidak mengikuti latihan terakhir bersama tim.

Daftar pemain memuat 24 nama, di mana Flick akan mencoret satu pemain sebelum pertandingan, dan susunannya adalah sebagai berikut:

Joan Garcia, Cancelo, Dro, Fariñas, Alcobarón, Gavi, Fermin, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Espart, Szczesny, Adeyemi, Christensen, Rodri, Guardon, Gerard Martin, Dani Olmo, Bernal, Kounde, Eric Garcia, Livakovic, Hamza.

Daftar tersebut menandai kembalinya Gavi setelah pulih dari memar yang dialaminya pada lutut saat penampilan perdananya di liga melawan Elche, setelah cedera itu sempat memicu kekhawatiran di internal Barcelona sebelum dipastikan tidak serius.

Selain itu, duo baru Livakovic dan Gabriel Jesus muncul untuk pertama kalinya dalam daftar tim, setelah penyerang asal Brasil itu merampungkan program latihannya bersama tim di bawah arahan Flick, sementara Livakovic akan menjadi pelapis kiper Joan Garcia.